Parcel Corps su Xbox Series X|S con una nuova demo

Il piatto principale è ancora nel forno, ma lo sviluppatore Billy Goat Entertainment e il publisher Secret Mode hanno preparato un amuse-bouche del prossimo delivery-'em-up Parcel Corps. Una demo giocabile è da ora disponibile su Xbox Series X|S e lo sarà fino al 31 dicembre.

Nell'attesa che arrivi il piatto principale, i giocatori possono immergersi in una fetta di New Island, dove possono sperimentare tutto il divertimento di essere un corriere in bicicletta. Saltate, sgommate e scivolate attraverso centri commerciali affollati e traffico incessante mentre vi fate strada in uno dei livelli sandbox di New Island. Seguite il GPS per i percorsi più semplici o cercate scorciatoie. Incontrate alcuni dei ridicoli personaggi del cast e aggiungeteli alla vostra lista di clienti prima di provare una Consegna urgente, dove gli ordini arrivano velocemente e voi dovete reagire ancora più rapidamente.

Parcel Corps è una corsa ad alto numero di ottani piena di personaggi stravaganti, satira tagliente e condizioni di lavoro disperate. Il lancio del gioco è previsto per PC, PlayStation®5 (PS5™) e Xbox Series X|S nel 2024.





Altre News per: parcelcorpsxboxseriesnuovademo