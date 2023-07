Dungeons & Dragons: il Systems Reference Document e la demo disponibili

Wizards of the Coast è lieta di annunciare il rilascio delle versioni tradotte del Systems Reference Document (SRD) e di Prima della tempesta, la demo interattiva di 10 minuti di Dungeons & Dragons, in italiano, francese, tedesco e spagnolo, che ampliano la possibilità per gli appassionati e i content creator di giocare e creare i propri contenuti di D&D nella propria lingua.

Queste traduzioni faranno sì che ancora più giocatori possano provare Dungeons & Dragons in tutto il mondo. La traduzione dell'SRD fornirà ai creator gli strumenti di cui hanno bisogno per creare, pubblicare e vendere i propri manuali e avventure compatibili con la quinta edizione, ora disponibili all'interno delle licenze Creative Commons. Prima della tempesta è la demo digitale interattiva di 10 minuti per giocatore singolo rivolta ai nuovi giocatori, che consentirà ai nuovi fan di sperimentare in pochi clic le situazioni e le scelte che faranno in una tipica partita di D&D. Ora che è disponibile anche in italiano, ancora più appassionati potranno vivere questa esperienza introduttiva.

Kyle Brink, produttore esecutivo di Wizards of the Coast, ha affermato che "In Wizards of the Coast crediamo che D&D debba essere per tutti, stiamo quindi prendendo provvedimenti per renderlo sempre più fruibile. E questo non sarà l'ultimo passo in questa direzione".

Di seguito puoi trovare i link all'SRD italiano e a Prima della tempesta:

