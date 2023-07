Call of Duty Mobile - Season 7: Heat Wave arriva il 3 agosto!

Call of Duty: Mobile - Season 7: Heat Waveoffre ai giocatori l'opportunità di guadagnare 50 livelli di ricompense per il Battle Pass, grazie a una nuova offerta di contenuti gratuiti e premium, tra cui operatori come Urban Tracker – Fly High, Ajax - Gelataio o Woods – Fun in the Sun, oltre al fucile Striker 45 SMG, all'abilità Operatore Tac-Deploy, ai Blueprint delle armi, alle Calling Card, ai Charms, ai COD Points e ad altro ancora che verrà lanciato nel corso della stagione!

Ecco qui tutti i dettagli diCall of Duty: Mobile - Season 7: Heat Wave in arrivo su Android e iOS:





Nuova mappa multiplayer: Seaside – una nuova mappa multiplayer di medie dimensioni, originariamente presente in Call of Duty®: Black Ops 4 . Seaside presenta un classico design a tre corsie che vede i giocatori combattere tra i mercati e le cantine di questa idilliaca cittadina spagnola.





Nuova modalità Multiplayer: Safeguard – in questa modalità a turni, le squadre scortano a turno un robot compagno a destinazione, attraverso la mappa. Gli attaccanti devono impedire ai nemici di danneggiare il robot, ottenendo punti se lo aiutano a raggiungere la destinazione. I difensori ottengono punti danneggiando il robot e infine spegnendolo.





Nuova arma e abilità dell'operatore – apparso per la prima volta inCall of Duty®: Modern Warfare, lo Striker 45 è un fucile mitragliatore che colpisce a distanze maggiori rispetto alle altre armi della sua categoria. I giocatori possono anche ottenere la nuova Abilità Operatore Tac-Deploy, che consente ai compagni di squadra di riemergere sul campo di battaglia nel punto in cui è stato effettuato il Tac deploy.





Call of Duty: Mobile - Season 7: Heat Waveincluderà anche una serie di aggiornamenti e miglioramenti al gioco, oltre a nuove sfide stagionali, estrazioni, un evento a tema e altro ancora, che verranno rilasciati nello store al lancio e nel corso della stagione.

Il reveal trailer di

Call of Duty

®

: Mobile -

Season 7: Heat Wave

è

disponibile qui

.





Alle 02:00 del prossimo 3 agosto arriverà Call of Duty: Mobile - Season 7: Heat Wave e ci sarà da dare battaglia sotto il sole cocente!

