FARMING SIMULATOR 22 - HORSCH AGROVATION PACK ORA DISPONIBILE

Prepara i tuoi campi in un nuovo scenario:l’editore e sviluppatore GIANTS Software ha rilasciato un nuovo contenuto per Farming Simulator 22. Infatti, il nuovo Horsch Agrovation Pack è disponibile, da oggi, per PC e console arricchendo il gioco con una nuova mappa e 14 nuovi macchinari dell’omonimo produttore tedesco. Untrailer di lancio mostra in maniera dettagliata i nuovi macchinari in un ambiente assolutamente realistico.

DALLA REALTÀ AL MONDO DIGITALE

La fattoria HORSCH Agrovation situata in Knežmost, nella Repubblica Ceca, è stata autenticamente digitalizzata e ricreata per un’esperienza virtuale open-world. La fattoria reale e le zone circostanti invitano i giocatori a preparare la raccolta di campi piccoli e grandi. Sono inclusi nel pack quattordici macchinari altamente performanti, tutti riprodotti fedelmente e animati in modo molto elaborato, aumentando così l’efficienza per i giocatori.

UNA MAPPA PRECISA E MACCHINARI METICOLOSI

“I nostri designer hanno fatto un lavoro incredibile, prendendo in considerazione tutte le parti mobili dei veicoli e perfino dettagli animati come l’adattamento ai terreni discontinui e alle file di semi,” commenta Thomas Frey, Creative Director in GIANTS Software. “Speriamo che i giocatori apprezzino il grado di dettaglio delle macchine e la nuova mappa per Farming Simulator 22, tanto quanto l’abbiamo fatto noi nella fase di sviluppo.”

Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S, PlayStation®4 e Xbox One. È disponibile un Year 2 Season Pass, che include il nuovo Horsch Agrovation Pack, tre ulteriori pack e l’espansione Premium, che verrà rilasciata a novembre – questo permette ai fan di risparmiare il 30% rispetto all’acquisto separato dei singoli contenuti.

Altre News per: farmingsimulatorhorschagrovationpackdisponibile