Forte temporale colpisce Lombardia: danni e allagamenti a Milano e Brianza, ultime notizie

Il maltempo ha continuato a colpire la regione della Lombardia, scatenando nella scorsa notte un nuovo e violentissimo temporale che ha causato gravi disagi in diverse zone. Verso le 4 di notte, Milano, gran parte della Brianza e l'area settentrionale della Lombardia sono state colpite da forti folate di vento, scariche di fulmini e in alcune zone anche da grandinate. La tempesta, benché breve, è stata intensa, e le previsioni meteo segnalano la possibilità di nuove precipitazioni nei prossimi giorni.

I danni causati dal temporale sono stati significativi. Numerosi tetti sono stati scoperchiati e alberi sono caduti, ostruendo le strade e danneggiando alcune linee dei tram, che sono state portate a terra. Fortunatamente, al momento non risultano feriti, ma la situazione richiede particolare attenzione da parte delle autorità.

Il Servizio di Vigili del Fuoco di Milano ha ricevuto centinaia di chiamate di emergenza durante la notte, a seguito del violento temporale accompagnato da vento forte e grandine. I pompieri hanno dovuto affrontare segnalazioni di tetti scoperchiati e allagamenti causati dalla quantità intensa di pioggia e grandine caduta in un breve lasso di tempo.

In una situazione correlata, nella tarda serata di lunedì, un altro nubifragio aveva colpito la Brianza, causando la caduta di numerosi alberi, uno dei quali aveva colpito un'auto con a bordo una famiglia composta da madre, padre e una bambina di due anni e mezzo. L'uomo a bordo dell'auto ha riportato ferite e in condizioni gravi, è stato trasportato al San Gerardo di Monza con un codice rosso per traumi alla testa. Fortunatamente, la moglie e la figlia non hanno riportato ferite.

Le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione e a prestare soccorso nelle zone colpite. Si raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione alle comunicazioni ufficiali riguardo al meteo e di adottare precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza durante questa fase di maltempo.

Altre News per: fortetemporalecolpiscelombardiadanniallagamentimilano