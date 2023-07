Disastrosa Grandinata a Seregno: Danneggiamenti e Allagamenti nel Cuore della Brianza

Un violento nubifragio di acqua e ghiaccio ha travolto Seregno, uno dei centri più colpiti dalla tempesta nella zona della Brianza. Un fiume formato da grandine e ghiaccio ha invaso la strada principale, creando uno spettacolo di devastazione e preoccupazione. Il video di questo evento straordinario è diventato virale sui social media e ha attirato l'attenzione dei telegiornali nazionali.

Le immagini mostrano commercianti disperati che cercano di proteggere i loro negozi, costruendo argini improvvisati per contenere l'acqua e i danni causati dalla grandine. Numerose auto sono state danneggiate dai grossi chicchi di grandine, con parabrezza frantumati e carrozzerie rovinate. Anche le pensiline sono state spaccate e le tapparelle di centinaia di abitazioni hanno subito danni.

Le zone colpite dal maltempo non si limitano a Seregno; altre aree della Lombardia hanno subito danni significativi. Nel Gallaratese, si sono verificate grandinate con caduta di piante, interruzioni di energia elettrica, tetti scoperchiati e allagamenti. Solbiate Arno e Somma Lombardo hanno avuto scantinati allagati. Anche nella provincia di Como, i comuni di Turate e Rovello Porro sono stati colpiti da grandinate.

Le alluvioni hanno coinvolto anche Lecco, con un'interruzione sulla strada provinciale 72 a Bellano a causa di una frana. Sono stati segnalati interventi per allagamenti diffusi in diverse zone. A Monza Brianza, i comuni di Desio, Barlassina e Seregno hanno richiesto soccorsi. A Meda, è stato aperto il Centro Operativo Comunale, mentre i volontari stanno monitorando il torrente Certesa. A Bergamo, i vigili del fuoco sono intervenuti per piante cadute, tetti divelti e allagamenti, con danni anche nei comuni di Lovere, Sovere e nella zona di Treviglio. In quest'ultima zona, tre persone sono rimaste ferite quando una pianta è caduta sulla loro auto, richiedendo il trasporto in ospedale.

La situazione è stata critica anche a Colere, dove una frana ha costretto la chiusura di una strada comunale e isolato 50 persone. Gli interventi di emergenza sono già in corso per affrontare gli enormi danni causati dal maltempo, ma la stabilità del versante dovrà essere attentamente valutata.

La Lombardia sta affrontando le conseguenze disastrose di questa tempesta eccezionale, e le autorità stanno lavorando instancabilmente per fornire assistenza e sostegno alle comunità colpite.

