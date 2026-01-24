Anna Valle racconta l'amore con Ulisse Lendaro e il legame con la famiglia

Tra set televisivi e vita privata, Anna Valle si racconta a Verissimo parlando di famiglia, amore e distanza. Dal legame con il marito Ulisse al rapporto con i genitori, il ritratto di una quotidianità fatta di equilibrio.

Una quotidianità scandita dal lavoro e dagli affetti accompagna Anna Valle, impegnata come protagonista nella nuova fiction Da una nuova vita. Ospite a Verissimo, l’attrice ha spiegato come la serie affronti il tema dell’ascolto dei figli, sottolineando l’importanza di non farli sentire giudicati e di creare uno spazio di dialogo autentico.

Accanto a lei, da vent’anni, c’è il marito Ulisse Lendaro. Valle racconta un incontro immediato, nato da un colpo di fulmine e trasformato nel tempo in un rapporto solido, fatto di passione, confronto e comprensione reciproca. Anche quando emergono divergenze, il dialogo resta centrale nella loro vita di coppia.

La gestione della famiglia passa dal fare squadra ogni giorno, nonostante gli impegni professionali. Con i figli il clima è sereno e aperto, basato su conversazioni senza tabù. Nei momenti di pausa, la famiglia si rifugia nella casa di campagna, un luogo diventato negli anni punto di ritrovo anche per gli amici dei ragazzi.

Nel racconto emerge anche il ruolo di figlia. La distanza fisica dai genitori, divisi tra Sicilia e Ladispoli, pesa soprattutto nei periodi di lavoro lontano da casa. Il legame con i fratelli resta però saldo, sostenuto da una forte unità familiare che permette di affrontare le difficoltà anche quando la presenza non è quotidiana.