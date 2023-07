Haiducii con Caffellatte al Battiti Live su Italia 1: musica, spettacolo e festa a Bari

La famosa artista rumena naturalizzata italiana e l’eclettica cantautrice e artista Caffellatte si sono scatenate sul palco sulle note del brano Troppo Chic (targato Warner Music Italy), la nuova versione della super hit che 20 anni fa ha fatto ballare tutto il mondo: l’intramontabile e iconica canzone dance che ha dominato tutte le classifiche Dragostea Din tei. In questo brano l’artista Paula Monica Mitrache, in arte Haiducii, si presta a una nuova versione di una delle canzoni più amate e belle del secondo millennio.





«Tornare al Battiti Live è un po’ come rientrare a casa dopo un lungo viaggio – racconta Haiducii -. Ho rivisto amici con i quali sono cresciuta. Ad aprire la porta di questa immensa realtà è stato il presidente Marco Montrone, una persona speciale alla quale ho sempre creduto fin dai primi tempi. Alle prove ho rivisto e abbracciato Titta De Tommasi e Alan Palmieri, per tutti il volto di Battiti Live e di Radionorba che ha fatto un bellissimo lavoro in questi ultimi anni e per me rimane il mio amico dei grandi racconti di terre lontane».





Per poi aggiungere: «Ovunque e in ogni momento c’è lui che osserva e dirige la produzione esecutiva, Carlo Gallo, che rappresenta una certezza. Poi gli operatori, gli speaker radiofonici e i tanti tecnici al lavoro, persone vicine alla mia anima. Questa volta mi è mancata la voce della mia immensa amica Daniela Mazzacane (volto storico del Tgnorba) che non vedo l’ora di rivedere. Un grazie speciale alla dolce Caffellatte per aver avuto l’intuizione di un’operazione in grado di unire due generazioni. Troppo Chic, il nostro brano, è meraviglioso come la sua anima pugliese. Ben tornata a casa Haiducii, o meglio su Italia Uno, cos’è successo? Nulla la casa è diventata più grande. Anche lei mi appartiene dai tempi di Top of the Pops».





«Un ringraziamento speciale al mio angelo custode – conclude l’artista -, il mio manager Miky Falcicchio, il quale da quando si è sposato dice di non avere più un nome registrato in rubrica ma “mio marito”, vabbè il matrimonio è anche questo».

Il 2023 di Haiducii è iniziato con il tour internazionale, toccando Germania, Austria e Svizzera, e proseguito con l’uscita del nuovo singolo Troppo Chic (Dragostea Din Tei) in collaborazione con Caffellatte (nuovo volto del pop italiano) e proseguirà in autunno con una serie di altri progetti televisivi e discografici. In questo momento di forte impatto mediatico in cui c’è un’attenzione maggiore alla gestione dell’artista, alle trattative in corso e alla promozione di radio e tv, di cui si occupa suo marito Miky Falcicchio, è entrato a far parte dello staff di Haiducii, Paolo Giusti, nome storico nel campo del booking e del management artistico da oltre 30 anni. Al procuratore vicentino (senz’altro tra i più apprezzati in Italia), già agente di moltissimi volti dello Zoo di 105, Dj Matrix, cantanti e influencer, è stato affidato in esclusiva nazionale la gestione di serate, festival ed eventi dell’artista romena che nel 2004, grazie a Dragostea Din Tei, raggiunse gli angoli più reconditi del mondo.

LA BIOGRAFIA E CARRIERA DI HAIDUCII

Nata nella capitale romena da padre olteno e madre moldava, Paula ha iniziato la sua carriera nello spettacolo dopo esser stata eletta, per due anni consecutivi, Miss Bucarest. Un percorso in crescita fatto di studio e lavoro. Formatasi nella scuola d’arte musicale di Bucarest, è approdata sulla scena come cantante, attrice e conduttrice per la tv nazionale romena. Oltre alla sua lingua madre parla correttamente italiano, inglese e russo. Da adolescente si è trasferita in pianta stabile in Italia e qui ha iniziato nel 2000 la propria carriera musicale col nome di Paula Mitrache incidendo per l’etichetta Exe Records il brano “Believe in Me”, scritto da Bruno e Roberto Santori. Felice espressione del carattere deciso e grintoso della sua interprete, il ritmo calzante e la linea melodica ben definita di Dragostea Din Tei sono i principali ingredienti dell’hype planetario legati a questo titolo che ancor’oggi imperversa nelle discoteche.

Per la prima volta nella storia un brano in una lingua atipica nella musica contemporanea come quella romena ha superato la cortina di ferro per ergersi a linguaggio universale capace di far ballare persone dai più disparati paesi del mondo. Ma il successo è deflagrato con l’incisione di Dragostea din tei per la casa discografica Universo con il nome Haiducii, ispirato a un leggendario eroe popolare romeno simile all’inglese Robin Hood. Su questa scia ha partecipato con lo stesso brano, come ospite internazionale al Festival di Sanremo 2004, al programma “Stasera pago Revolution” di Fiorello e altre numerose trasmissioni, come Chiambretti Night e Top of The Pops e svariate ospitate su Mtv Italia, Germania, Francia e Svizzera. Dopo la presentazione in un importante festival tedesco del brano “Maria Maria”, ha inciso il singolo “Mne S Toboy Horosho (Nara Nara Na Na)”. Brano in russo con versione inglese “Don’t Get Too Mad at Me”.





Nel 2005 ha inciso “I need a Boyfriend”, una canzone ispirata a sonorità etniche e gitane, con un tocco di pop latino. Il video del singolo ha avuto come regista il coreografo Luca Tommasini, collaboratore di star della musica del calibro di Whitney Houston, Janet Jackson, Madonna, Prince, Kylie Minogue e tanti altri. In seguito sono stati rilasciati i singoli “More ‘n More” (I Love You 2005) e “Boom Boom” (2007).

Nel 2008 è uscito per la casa Universo l’album Paula Mitrache in Haiducii che ha portato la versatile artista ad accostarsi a diversi stili. L’attività musicale in questi ultimi anni si è alternata tra show in tutto il mondo, a momenti di meditazione e introspezione in cui Paula (da 2009 cittadina italiana a tutti gli effetti), si è dedicata all’impegno sociale per la diaspora e i suoi connazionali in Italia, attraverso la creazione dell’associazione socio-culturale Dacia Nicolaiana con sede a Bari. Qui è diventata consigliere socio diplomatico per i rapporti istituzionali con la Romania, dell’allora sindaco di Bari, del Presidente della Regione e del senatore della Diaspora.

Nel 2019 ha pubblicato nuovi progetti tra cui un nuovo singolo “Te iubesc la rasatura” nel progetto Back to the feat, album con grandi artisti dance degli anni ‘90 e importanti collaborazioni internazionali. Dalle sue molteplici attività emerge l’immagine di un’artista a tutto tondo, capace di non perdere il contatto con la realtà e di conservare la coerenza con la sua personalità di donna sensibile, forte e determinata… un po’ come il leggendario eroe popolare di cui porta il nome. Il 3 luglio 2020 ha pubblicato il nuovo singolo “Respira”.





Nell’estate 2022 oltre al tour estivo di piazze, disco e spiagge, tra le più importanti in Italia, ha lanciato un medley romeno, attraverso il quale promuove e divulga le radici del popolo romeno reinterpretando con IE Romaneasca, i brani di Fly Project, Edward Maya, Alexandra Stan e Inna, successi discografici internazionali, i quali dopo Dragostea Din Tei continuano ad essere suonati e cantati in tutto il mondo.