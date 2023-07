In Destiny 2 ritorna il Solstizio

Eva Levante farà ritorno alla Torre per dare il via all'evento annuale del Solstizio, organizzato ogni anno per celebrare quei legami che renderanno il domani migliore. I festeggiamenti si svolgeranno dal 18 luglio all'8 agosto, e in questo lasso di tempo i guardiani potranno partecipare all'attività "La festa del falò" per guadagnare ricompense, incluse un’armatura ad alte statistiche e il primissimo lanciarazzi da telascura, Culmine del Duologo.



Quest'anno i giocatori avranno un’altra possibilità di completare il sigillo del Solstizio e ottenere il titolo Custode della fiamma completando la sfida evento. I giocatori riceveranno anche la possibilità di acquistare gli speciali occhiali da sole del Solstizio 2023. Una volta sbloccati tramite le Ricompense di Bungie, questi diventeranno disponibili nel Bungie Store.



Per i giocatori più impazienti di ricevere maggiori informazioni sulla nuova espansione di Destiny 2, La Forma Ultima, invece, l'evento di Presentazione di Destiny 2 si terrà il 22 agosto alle 9:00 PT (18:00 italiane).

