FARSIDERS Beta è LIVE ora su Steam!

Preparati a intraprendere un viaggio emozionante nel fantastico mondo di FARSIDERS. Con un mix unico di narrazione coinvolgente e gameplay accattivante, unisciti a noi il 19 luglio 2023, mentre GambitGhost Studio rilascia la versione beta su Steam!





Guarda l’ultimo trailer su youtube: https://youtu.be/I6Tes0YYfmI

Partecipa alla BETA di FARSIDERS su Steam: https://bit.ly/3EFymT8





Una saga in sei atti

Il gioco è diviso in sei avvincenti atti, ognuno dei quali offre la propria serie di sfide, misteri e sorprese. La versione Beta verrà lanciata con gli Atti 1-5, dando ai giocatori un ampio assaggio dell'avventura che li aspetta. L'atto 6, il finale, sarà molto atteso e verrà aggiornato presto.





"Anche se comprendiamo l'attesa per la storia completa, questa decisione strategica ci permette di offrire un'esperienza di gioco raffinata e stabile ai nostri giocatori" - Team di GambitGhost Studio





Atto 6: un gran finale

Anche se inizialmente la versione Beta non include l'Atto 6, il team vuole rassicurare i giocatori che l'atto finale varrà l'attesa. Il team si impegna inoltre a fornire una conclusione raffinata e indimenticabile alla saga. L'Atto 6 verrà rilasciato successivamente come aggiornamento.





“Spostando il rilascio dell'Atto 6, possiamo garantire che la stabilità complessiva del gioco venga mantenuta e che eventuali problemi o bug potenziali vengano risolti. Questo approccio ci consente di affrontare le preoccupazioni dei giocatori in modo efficace, offrendo un'esperienza di gioco che supera le aspettative" - Squadra di GambitGhost Studio





Altri aggiornamenti: Difficoltà, Localizzazione e Slot di salvataggio

Dopo il rilascio dell'Atto 6, il team aveva in programma di aggiungere difficoltà, localizzazione e salvare gli aggiornamenti degli slot al gioco. Determinato a mantenere i giocatori coinvolti ed entusiasti, il team ha posto grande enfasi sull'implementazione di livelli di difficoltà impegnativi. Il tailandese sarà la prima lingua per la localizzazione, con l'intenzione di includere altre lingue in futuro. Inoltre, i giocatori attendevano con impazienza l'introduzione di un robusto sistema di salvataggio, che garantisse loro la libertà di esplorare diversi scenari di gioco attraverso una gamma ampliata di slot.





Prova il brivido degli Atti 1-5 e preparati ad assistere all'epica conclusione dell'Atto 6, in arrivo successivamente come aggiornamento gratuito. Preparati a intraprendere un’avventura straordinaria che rimarrà impressa per molto tempo. Inizia il conto alla rovescia: sarai pronto a rispondere alla chiamata?

