FARSIDERS gameplay

GambitGhost Studio è entusiasta di rivelare ulteriori informazioni su FARSIDERS attraverso l'Alpha Game Preview!



L'anteprima Alpha di FARSIDERS offre l'opportunità di dare un'occhiata alle creazioni all'avanguardia e al gameplay coinvolgente che ti aspettano nel regno dell'ultimo capolavoro di GambitGhost Studio: FARSIDERS. Tieniti forte mentre ti portiamo in un viaggio attraverso le caratteristiche affascinanti e il nuovo gameplay!



In questa anteprima, lo studio afferma che molto è stato aggiunto alla 2nd Alpha e ci dà uno sguardo all'atmosfera immersiva degli ambienti del gioco. Ci sono oltre 20 carte incantesimo disponibili per l'acquisto che ti lasceranno incantato e, con un sistema di carte randomizzate, la tua esperienza di gioco sarà sempre fresca e imprevedibile come lo starnuto di un mago.



Ma aspetta, c'è di più! Preparati per una sfida da batticuore mentre affronti non solo pochi, nemmeno dieci, ma ben 15 formidabili boss. Ognuno è una vera prova delle tue abilità, astuzia e forse un pizzico di fortuna!



Guarda l'anteprima del gioco FARSIDERS Alpha qui: https://youtu.be/aozd_hEEJDw



Caratteristiche principali di FARSIDERS:



Affronta combattimenti spettacolari con le carte incantesimo



Uno degli aspetti più entusiasmanti di Alpha 2 è l'introduzione delle Carte Incantesimo. In Farsiders, il gioco permette a Cassie di integrare la magia nel suo arsenale sia come abilità che come incantesimi per le armi.



Il giocatore avrà la possibilità di esplorare la vasta terra fantastica, raccogliere cristalli di sangue e tentare la fortuna con il Death Dealer per alcune potenti carte incantesimo. Il gioco offriva un sistema di carte abilità randomizzate per promuovere la rigiocabilità. Il giocatore potrà acquisire diversi incantesimi e provare nuove build utilizzando l'albero dei talenti per creare una potente combinazione.







Dai forma al tuo albero dei talenti



Scatena il vero potenziale dell'abilità di combattimento di Cassie attraverso il sistema dell'albero dei talenti.



Sconfiggere ogni boss ti ricompenserà con un punto talento che può essere assegnato all'interno dell'albero. Scegli attentamente il tuo percorso man mano che avanzi, potenziando i poteri elementali e sbloccando potenziamenti per i tuoi incantesimi. Ogni ramo dell'albero dei talenti fornisce bonus unici, permettendoti di creare uno stile di gioco adatto alle tue preferenze e scatenare magie devastanti.





Scopri potenti aggiornamenti degli allegati



Se ciò non bastasse, c'è altro per personalizzare il tuo equipaggiamento. Scopri un mondo in cui il tempo stesso è in continuo mutamento e casse di modifiche avanzate di epoche diverse si intrecciano.



Nel regno di Tellune, cerca queste casse per sbloccare "accessori" rivoluzionari che migliorano le abilità delle armi di Cassie. Con tre distinti tipi di accessori disponibili per Spada, Pistola e Equipaggiamento, il giocatore avrà la libertà di personalizzare il proprio equipaggiamento e creare una formidabile strategia di combattimento.







Sebbene la fase alfa di FARSIDERS sia già un'esperienza coinvolgente ed emozionante, tieni presente che alcune funzionalità sono ancora in fase di sviluppo e verranno aggiunte nei futuri aggiornamenti. Non vedo l'ora di narrare le missioni, dialoghi coinvolgenti, filmati accattivanti, effetti visivi migliorati sulle interfacce e molto altro mentre lo studio continua a modellare e perfezionare il gioco.

