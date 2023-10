Farsiders lo è ora disponibile

Cari Farsider! noi, il team di Gambitghost Studio, volevamo esprimere la nostra sincera gratitudine per l'incredibile supporto e interesse per il nostro gioco. La passione e l'entusiasmo sono stati la forza trainante del nostro viaggio e non potremmo essere più grati.

Sin dal rilascio della beta, il feedback e i commenti sono stati per noi una preziosa fonte di ispirazione. Apprezziamo tutto l'amore e le critiche costruttive che hai condiviso con noi. Ogni commento è stato preso a cuore mentre ci impegniamo a rendere Farsiders la migliore esperienza di gioco possibile per te.

Ora passiamo alla parte emozionante! Farsiders è appena stato lanciato e la versione completa è ora una realtà. Per festeggiare con voi questo evento speciale, Farsiders offrirà uno sconto speciale su STEAM -50% fino al 24 ottobre. Controllalo tramite il link sottostante.

Ecco un'anteprima di ciò che la versione completa ha in serbo per te:

- Conclusione epica : immergiti nell'avvincente arco finale del gioco, che promette una conclusione indimenticabile della saga FARSIDERS. Preparatevi per un viaggio emozionante ed emozionante!

- Interfaccia utente e animazione migliorate : migliora la tua esperienza visiva con emozionanti animazioni e miglioramenti dell'interfaccia utente che renderanno il tuo viaggio nel gioco ancora più coinvolgente e coinvolgente.

- Altre slot di salvataggio : abbiamo ascoltato il tuo feedback! Per quelli di voi che amano sperimentare diverse configurazioni o strategie dei personaggi, stiamo introducendo ulteriori slot di salvataggio. Ora puoi affrontare le sfide del gioco da più angolazioni.

- Livelli di difficoltà : sei un giocatore esperto alla ricerca della prova definitiva? Stiamo introducendo un'ulteriore difficoltà di gioco "Difficile" su misura per i veterani come te. Preparati per un'esperienza ancora più intensa e gratificante.

- Localizzazione: finalmente abbiamo implementato le traduzioni nella nostra lingua madre nel nostro gioco per spargere la voce in modo più ampio.

Link a Steam per lo sconto:

https://store.steampowered. com/app/2281310/FARSIDERS/

Altre News per: farsidersdisponibile