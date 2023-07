Episodio di violenza in una farmacia di Imperia: ragazza in stato di agitazione scatena il caos. Nella giornata di ieri pomeriggio, si è verificato un episodio di estrema violenza presso una farmacia di Imperia. Il protagonista di questa drammatica vicenda è una ragazza, che ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale. Il tutto è accaduto quando la ragazza, visibilmente agitata, ha fatto una strana richiesta ai genitori di una bambina di soli un anno, che si trovavano lì in quel momento. Prima di avvicinarsi a loro, l'ha fissata intensamente e poi ha pronunciato quelle parole sconcertanti: "Vieni via con me". La situazione è rapidamente degenerata quando la giovane ha iniziato a perdere il controllo, sfogando la sua frustrazione distruggendo tutto ciò che trovava sotto la sua portata.

L'episodio ha suscitato grande allarme tra i presenti, che hanno prontamente chiamato le autorità competenti per gestire la situazione. Sia i carabinieri che il servizio di emergenza sanitaria, il 118, sono stati contattati per fronteggiare la situazione. La ragazza è stata sedata e trasferita in ospedale, dove verrà sottoposta a una serie di esami approfonditi, tra cui test alcolici e tossicologici, al fine di determinare le cause di tale comportamento aggressivo.

La farmacia coinvolta ha subito danni significativi a causa della furia distruttiva della ragazza. Tuttavia, nonostante l'entità dei danni materiali e l'indubbia preoccupazione per la sicurezza dei presenti, i genitori della bambina, sebbene sotto shock, hanno scelto di non presentare denuncia. Inoltre, nessuna misura restrittiva è stata adottata nei confronti della giovane donna, attualmente ricoverata in una struttura psichiatrica.

Questo episodio di violenza ha scosso profondamente la tranquilla città di Imperia, e la comunità è in attesa di ulteriori sviluppi per capire le ragioni che si celano dietro un tale comportamento inquietante.

