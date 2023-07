GTA Online: furgoni blindati a Southern San Andreas

Dinka Akuma (moto)

Questa settimana rapina i furgoni della Gruppe Sechs per ottenere GTA$ doppi, raddoppia con Running Back e molto altroLe rapine ai furgoni blindati sono tornate col botto. Questa settimana, fai saltare gli sportelli a questi veicoli della sicurezza in Freemode in GTA Online e scappa con un bel bonus in GTA$ . Inoltre, fatti strada fino a raggiungere la zona finale in Running Back per ricevere GTA$ e RP doppi , e approfitta degli sconti sulla tecnologia stealth del tuo Mammoth Avenger .Assalta i furgoni blindati per ottenere GTA$ doppiAiuta a bilanciare l’economia sgraffignando valigette piene di soldi dai mezzi della sicurezza, dirottando le risorse dei clienti di tutto lo Stato. Questi veicoli blindati considerati impenetrabili, non sono altro che delle grosse pignatte per i tecnici più esperti che sanno come e dove colpire. Ferma i furgoni, ruba i soldi, e scappa a gambe levate con GTA$ doppi questa settimana.GTA$ e RP tripli in PilotiniOsserva il mondo dell’alto e cerca di evitare un fato esplosivo gareggiando in Pilotini , che ritorna questa settimana in GTA Online. Non restare troppo indietro se non vuoi finire a pezzetti. Sopravvivi per ricevere ricompense triple per tutta la settimana.GTA$ e RP doppi nel Running BackIl lavoro di squadra è fondamentale in questa difficile modalità Competizione in cui un solo pilota dietro il volante di una minuscola Panto deve arrivare alla zona finale prima che scada il tempo facendo affidamento sull’offensiva dei compagni di squadra. Nel frattempo, la difesa deve fermare la Panto e impedire che segni. Parti in quarta e ottieni ricompense doppie per i tuoi sforzi.Questa settimana vede anche il ritorno di modalità Competizione da corsa , tra cui le gare per Issi Classic e tutte le gare per veicoli speciali in GTA Online.Veicolo di prova premium: Grotti Turismo ClassicLa Grotti Turismo Classic (sportiva classica) ha portato a nuovi livelli la definizione delle auto sportive, e ciò la rende il veicolo perfetto su cui far mettere le mani ad Hao con un numero spaventoso di modifiche, con buona pace dei minimalisti e grande soddisfazione dei massimalisti.Prova a tempo HSW della settimanaProva la nuova creazione di Hao su strada, ma non dimenticare i tappi per le orecchie per contrastare il vento e il rumore delle navi da carico nel tratto tra il parco eolico Ron Alternates ed Elysian Island, nella prova a tempo HSW di questa settimana.Autosalone Premium Deluxe MotorsportVisita l'autosalone Premium Deluxe Motorsport per scrutare la proposta di questa settimana composta da un trio di motociclette e altri classici modelli. Tutti disponibili per un giro di prova, essere ammirati dalla vetrina e, con sommo gaudio di Simeon, acquistati sul momento:Autosalone Luxury AutosLa classe incontra le classiche all'autosalone Luxury Autos a Rockford Hills, in cui l'unica cosa che ti divide dalla Cheval Taipan (supercar, 30% di sconto) o la Ocelot Swinger (sportiva classica, 40% di sconto) è una vetrina cristallina. Visita l'autosalone per guardarle più da vicino, dare un'occhiata alle statistiche dei veicoli o portarle a casa con te.Prova la Übermacht Revolter, il Coil Brawler, e la Invetero Coquette BlackFinQuesta settimana, passa dall'area di prova dell'Autoraduno di LS per testare la Übermacht Revolter (sportiva), la Invetero Coquette BlackFin (muscle car) e il Coil Brawler (fuoristrada). Confronta questi tre veicoli provandoli in pista o partecipando alle Corse ai checkpoint e alle Prove a tempo.Opponiti alla legge e non lasciarla vincere seminando i poliziotti nella serie di inseguimenti per 2 giorni consecutivi e otterrai la Dewbauchee Seven-70 (sportiva).Primo premio del Casinò e Resort Diamond: Annis SavestraFai girare la ruota fortunata nell'atrio del Casinò e Resort Diamond per provare a vincere il primo premio di questa settimana: la Annis Savestra (sportiva classica), una coupé due porte tracanna-benzina perfetta per qualsiasi meccanico esperto nel trasformare le auto in armi di distruzione di massa.SCONTII possessori dell'Avenger che vogliono alzare il livello aggiungendo un modulo stealth e un disturbatore di frequenze dei missili, questa settimana possono farlo con il 30% di sconto. Inoltre, fatti ispirare da questi sconti per arricchire il tuo garage e l'hangar:Modulo stealth Avenger – 30% di scontoDisturbatore di frequenze Avenger – 30% di scontoEnus Deity (berlina) – 30% di scontoCheval Taipan (supercar) – 30% di scontoOcelot Swinger (sportiva classica) – 40% di scontoAbundance Tomorrow (sportiva) – 40% di scontoMammoth Tula (aereo) – 30% di scontoMammoth Streamer216 (aereo) – 20% di sconto

