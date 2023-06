GTA Online: San Andreas Mercenaries il trailer

È arrivata l’ora della vendetta...! Guarda come la Merryweather Security e i suoi corrotti mercenari subiscono quel che si meritano nel trailer di GTA Online: San Andreas Mercenaries, in arrivo il 13 giugno su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Unisciti all'esperto pilota e mercenario Charlie Reed alla guida di una nuova squadra, iLos Santos Angels, in una serie di pericolose missioni volte a disarmare e contrastare le spietate forze dellaMerryweather Security, arricchendoti insieme ai tuoi amici.

E resta in attesa di ulteriori novità questa settimana per scoprire come continueremo a migliorare ed espandere l'esperienza complessiva di GTA Online con San Andreas Mercenaries.

