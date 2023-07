Veeam: evitare carichi di lavoro e creare soluzioni cloud

Veeam: come evitare il blocco dei carichi di lavoro e creare soluzioni cloud che siano facilmente trasferibili e adattabili





Mentre le aziende cercano di ottimizzare i costi per far fronte alla crisi economica, l'aumento della spesa per il cloud può causare qualche problema. Sebbene esistano diverse opzioni per mitigare questo problema, come lo spostamento dei carichi di lavoro in un ambiente più economico (o addirittura il ritorno all'on-premise) o la ri-architettura per risparmiare sui costi, le organizzazioni spesso non hanno l'agilità tecnica per sfruttarle al meglio.

Con le aziende moderne che trasportano una grande quantità di dati, alcune applicazioni legacy o di casa che non consentono il trasferimento e il cloud lock-in, può sembrare di fare un buco nell’acqua. Il tutto sullo sfondo di minacce informatiche come il ransomware, per cui è necessario trovare il giusto equilibrio tra costi e sicurezza per ogni carico di lavoro. Per evitare tutto ciò, i team IT stanno progettando e regolando sempre più spesso i loro ambienti tenendo conto della portabilità, ma prima ci sono alcune domande da porsi.

Perché spostare i dati?

Per dire una cosa ovvia, i moderni ambienti IT aziendali sono estremamente complessi. Possono essere monolitici e altamente dispersivi, e la crescente gravità dei dati di alcuni ambienti rende molte aziende essenzialmente "accumulatori digitali". Si tratta di una situazione già di per sé problematica, in quanto la conservazione di dati non necessari espone a rischi inutili di cybersicurezza e conformità. Ma la sovrabbondanza di dati nel cloud comporta anche gravi conseguenze finanziarie e il temuto "shock da bolletta" quando arriva la fattura.

Quindi, anche se molte aziende sono passate al cloud per ottimizzare i costi, la flessibilità che il cloud offre alle aziende può essere un'arma a doppio taglio. Se da un lato l'attrattiva del cloud è che si paga solo per ciò che serve, dall'altro il rovescio della medaglia è che non c'è un "tetto di spesa" e quindi i costi possono facilmente andare fuori budget. Per risolvere questo problema, una migliore igiene dei dati può essere d'aiuto, ma è comunque scegliere la piattaforma adatta per il carico di lavoro. Ciò può portare a una ri-architettura per l’ottimizzazione dei costi. È qui che entrano in gioco la governance e l'igiene dei dati: prima di spostare questi ultimi o migliorare i processi, è necessario sapere esattamente quali dati si hanno e dove.

Quali dati possiamo spostare?

Una volta stabilito quali dati si dovrebbero spostare, in un ambiente, in un server o in un livello di archiviazione diversi, la domanda successiva, più difficile, è quali dati si possono spostare. Purtroppo, questo è il punto in cui molte organizzazioni si trovano ad affrontare delle difficoltà. La portabilità dei dati è fondamentale per poterli spostare secondo le necessità e per mantenere l'igiene dei dati a lungo termine, ma diversi fattori possono rendere difficile lo spostamento o il trasferimento dei carichi di lavoro da una sede all'altra. Il primo è il "debito tecnico", ossia il lavoro e la manutenzione aggiuntivi necessari per aggiornare le applicazioni più vecchie o costruite ex novo per renderle trasferibili e compatibili con altri ambienti. La causa di questi problemi può essere l'aver preso delle scorciatoie, aver commesso degli errori o semplicemente non aver seguito le procedure standard durante lo sviluppo del software. Tuttavia, se non si risolve il problema, diventa impossibile ottimizzare gli ambienti e si possono creare ulteriori problemi, come il backup e il ripristino.

L'altro problema, forse più noto, che può influire sulla portabilità dei dati è il cloud lock-in. È ormai noto che le aziende possono essere facilmente bloccate nell'utilizzo di specifici fornitori di cloud. Ciò può essere dovuto a dipendenze come integrazioni con servizi e API che non possono essere replicate altrove, alla pura "gravità dei dati" che si possono avere in un singolo cloud e a un semplice gap di conoscenze che significa che i team sanno come usare il loro cloud attuale, ma non hanno le competenze necessarie per lavorare con un altro fornitore. Naturalmente, ciò influisce solo sullo spostamento dei carichi di lavoro fuori dal cloud, quindi è ancora possibile costruire una migliore portabilità per offrire migliori opzioni di archiviazione e promuovere una maggiore igiene dei dati. In sostanza, laddove possibile, le aziende devono creare una certa standardizzazione tra i loro ambienti, rendendo i dati più uniformi e portabili e mappandoli e categorizzandoli in modo da sapere cosa hanno e a cosa servono.

La (costante) questione della sicurezza

Infine, quando si costruisce e si sfrutta la portabilità dei dati, è fondamentale non lasciare indietro la sicurezza. Naturalmente, il miglioramento della sicurezza può (e dovrebbe) essere un motivo per spostare i carichi di lavoro, ma se si migrano per ottimizzare i costi, questo deve essere bilanciato con la questione sicurezza. La sicurezza deve far parte del processo di igiene dei dati, quindi i team devono chiedersi: "Cosa abbiamo?". "Cosa non ci serve?" e "Quali sono i carichi di lavoro critici che non possiamo assolutamente permetterci di perdere?".

Anche la presenza di processi di backup e ripristino sono fondamentali quando si spostano i carichi di lavoro. Per chiudere il cerchio, una facile portabilità dei dati è importante anche per il disaster recovery. In un evento critico come il ransomware, l'ambiente originale, sia esso un cloud o un server on-premise, spesso non è disponibile per recuperare i carichi di lavoro danneggiati (tramite un backup), in quanto è tipicamente isolato come una scena del crimine e l'ambiente potrebbe essere ancora compromesso. Per recuperare rapidamente ed evitare costosi tempi di inattività, a volte è necessario ripristinare i carichi di lavoro in un nuovo ambiente temporaneo, ad esempio un altro cloud.

Poiché le organizzazioni si sforzano di gestire i propri ambienti IT e di evitare sorprese finanziarie e di sicurezza informatica, è importante valutare costantemente quali dati e applicazioni si possiedono e dove sono conservati. Ma per gestire tutto questo e adattarlo in base alle necessità, le aziende devono costruire tenendo conto della portabilità. In questo modo, le aziende possono creare un ambiente cloud più agile ed economico e sarà più facile riprendersi da disastri come il ransomware.

Altre News per: veeamevitarecarichilavorocrearesoluzionicloud