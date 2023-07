Incontro straordinario tra orca e squalo bianco: documentato dal Centro Studi Squali di Valpiana

Un incontro raro tra un'orca e uno squalo bianco documentato dal Centro Studi Squali di Valpiana.

Nel corso di una spedizione in Sudafrica, il Centro Studi Squali di Valpiana ha catturato un evento straordinario: l'attacco di un'orca a uno squalo bianco. Questo incontro eccezionale, uno dei più rari nel mondo marino, è stato immortalato e analizzato dal centro di ricerca, attivo dal 2009 nel Comune di Massa Marittima, Grosseto.

Il 18 giugno scorso, il team di ricercatori del Centro Studi Squali, guidato dal direttore Primo Micarelli e dalla coordinatrice scientifica Francesca Romana Reiniero, ha avvistato due squali bianchi di dimensioni considerevoli, circa 2,5-3 metri, nelle acque di Mosselbay, vicino alla costa. Nel corso del pomeriggio, i ricercatori hanno notato la presenza di due orche, Port e Starboard, che erano già state osservate in quelle acque dal 2017 e che erano conosciute dagli esperti di squali. Dopo aver assistito alla fuga veloce di uno squalo bianco, il gruppo di ricercatori ha notato che una delle orche stava perlustrando con grande determinazione una determinata zona. Decidendo di avvicinarsi per osservare meglio il comportamento insolito del cetaceo, il team si è spostato con la barca e si è ritrovato a poche centinaia di metri di distanza da un attacco dell'orca allo squalo, che non aveva scampo. Tutte le fasi di questo attacco eccezionale sono state fotografate e registrate, fornendo un'importante documentazione per lo studio del comportamento delle orche. "A giugno 2024", ha annunciato il professore Micarelli, "inizieremo un nuovo progetto di marcatura degli squali bianchi nel Mediterraneo, dove la loro presenza sta diventando sempre più rara".

