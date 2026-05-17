Steven Mattaboni ucciso da uno squalo bianco a Rottnest Island, paura tra pescatori e surfisti

Steven Mattaboni è morto dopo l’attacco di uno squalo bianco a Rottnest Island mentre pescava con alcuni amici. Il 38enne era in acqua al largo di Perth quando l’animale lo ha aggredito davanti al gruppo.

Steven Mattaboni, 38 anni, è stato ucciso sabato mattina durante una battuta di pesca nelle acque di Rottnest Island, al largo di Perth, in Australia. L’uomo si trovava in mare insieme ad alcuni amici quando è stato attaccato da uno squalo bianco mentre era in superficie.

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo stava pescando nella zona intorno alle 10 del mattino. La presenza di pesci e attività in acqua potrebbe aver attirato il predatore, che avrebbe improvvisamente assalito il 38enne davanti agli altri presenti.

Mattaboni era conosciuto per la sua grande passione per la pesca, documentata anche attraverso numerose fotografie condivise sui social. Amava praticarla sia dalla barca sia direttamente in mare aperto.

Dopo la tragedia, l’area di Rottnest Island è rimasta sotto stretta sorveglianza. Le autorità hanno intensificato i controlli e diverse attività marine, compreso il surf, sono state sospese per motivi di sicurezza.

Nelle ore successive all’attacco, alcuni testimoni hanno segnalato la presenza di un grande squalo bianco vicino alla linea delle onde frequentata dai surfisti. La situazione ha aumentato ulteriormente la tensione lungo la costa.

La moglie della vittima ha ricordato il 38enne con parole cariche di dolore. “I nostri cuori sono irrimediabilmente spezzati”, ha dichiarato, descrivendolo come “un vero gentiluomo”. Steven Mattaboni lascia la moglie e due figlie.