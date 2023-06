A Livorno avvistato in mare uno squalo di tre metri: un incontro straordinario

Incredibile avvistamento al largo del porto di Livorno: uno squalo di tre metri cattura l'attenzione dei pescatori e diventa virale sui social media. Il video che mostra l'imponente creatura che nuota intorno alla barca ha generato un'onda di speculazioni e curiosità. Tuttavia, secondo Fabrizio Serena, rinomato esperto di squali presso il Cnr di Mazara del Vallo, è difficile determinare con certezza la specie di questo misterioso pesce.

Nonostante il breve scorcio del dorso visibile nel filmato, Serena afferma che probabilmente si tratta di un membro della famiglia dei lamnidi, che comprende quattro specie presenti nel Mediterraneo: lo squalo bianco, lo smeriglio, il mako pinna corta e il mako pinna lunga. Tuttavia, è prematuro fare congetture precise senza ulteriori informazioni. La capitaneria ha emesso una nota in cui comunica la segnalazione dell'avvistamento di uno squalo presunto, situato a circa 3 miglia nautiche al largo del porto di Livorno. Si invita chiunque abbia informazioni utili a contattare le autorità marittime e si consiglia di prestare la massima attenzione durante la navigazione e le attività ricreative in mare, compresa la balneazione.

I lamnidi sono una famiglia di squali che suscitano grande interesse e fascino tra gli appassionati del mondo marino. Questa famiglia comprende diverse specie, ciascuna con caratteristiche uniche e adattamenti straordinari.

Uno dei membri più noti dei lamnidi è lo squalo bianco (Carcharodon carcharias), una maestosa creatura che incute rispetto e ammirazione. Con la sua sagoma slanciata e la potenza delle sue mascelle, lo squalo bianco è il predatore dominante negli oceani. È in grado di raggiungere dimensioni impressionanti, superando spesso i cinque metri di lunghezza. La sua pelle grigio-argento e i denti affilati come rasoi ne fanno un'icona del regno marino.

Un altro membro dei lamnidi è lo smeriglio (Lamna nasus), uno squalo dalla forma snella e dal caratteristico colore grigio-azzurro. Gli smerigli sono noti per le loro lunghe migrazioni attraverso gli oceani, spostandosi in cerca di prede e seguendo le rotte delle migrazioni delle specie ittiche. Sono animali veloci e agili, in grado di raggiungere notevoli velocità durante le loro caccie.

Tra i lamnidi troviamo anche il mako pinna corta (Isurus oxyrinchus) e il mako pinna lunga (Isurus paucus). Questi squali sono caratterizzati dalla forma allungata del corpo, che consente loro di spingersi a velocità incredibili nelle acque oceaniche. I makos sono predatori abili e attivi, dotati di una mandibola potente e di denti acuminati che li aiutano a catturare le loro prede con precisione.

Ogni membro della famiglia dei lamnidi ha una sua nicchia ecologica e un ruolo unico nell'ecosistema marino. Sono predatori affascinanti che svolgono un ruolo importante nel mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi oceanici. Lo studio e la conservazione di questi straordinari squali sono fondamentali per preservare la diversità marina e promuovere la sostenibilità degli oceani.

