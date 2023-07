Tragico ritrovamento a Manfredonia: fratellini rumeni dispersi trovati senza vita in un bacino d'irrigazione

A Manfredonia (Foggia), due fratellini rumeni di 6 e 7 anni, che erano stati segnalati come dispersi dal pomeriggio di martedì, sono stati tragicamente ritrovati all'interno di uno dei bacini d'irrigazione presenti nella zona. I vigili del fuoco stavano conducendo le ricerche da diverse ore nella speranza di trovarli sani e salvi. I genitori, non avendoli trovati a casa, avevano lanciato l'allarme e si erano uniti alle ricerche.

Per facilitare le ricerche in una zona scarsamente illuminata, i vigili del fuoco hanno utilizzato fotocellule per illuminare l'area. Questa misura è stata necessaria a causa della mancanza di illuminazione nella zona, che ha reso le operazioni di ricerca più complesse.

Il bacino d'irrigazione agricola in cui i corpi dei due bambini sono stati ritrovati si trova a poche decine di metri dal casolare in cui vivevano con i genitori, nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta. È stato notato che la recinzione del bacino, che ha un argine alto circa un metro e mezzo, era parzialmente divelta. Attualmente, sono in corso ulteriori indagini per determinare la dinamica dell'incidente.

Tra le ipotesi prese in considerazione dalla polizia, c'è quella secondo cui i due fratellini potrebbero essere entrati nel bacino d'irrigazione per cercare refrigerio dal forte caldo. Questa supposizione è supportata dal ritrovamento delle loro ciabatte vicino al bacino.

