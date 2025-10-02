Indonesia, crolla una scuola a Giava: 59 dispersi e nessun segno di vita
I soccorritori non hanno rilevato segnali di vita sotto le macerie della scuola crollata lunedì sull’isola di Giava, in Indonesia, dove risultano ancora disperse 59 persone.
Lo ha dichiarato il capo dell’Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri durante una conferenza stampa sul luogo del crollo, sottolineando il crescente timore che non vi siano sopravvissuti.
Leggi anche Scossa di terremoto di magnitudo 6.7 al largo delle isole Molucche in Indonesia
“Abbiamo utilizzato attrezzature ad alta tecnologia, inclusi droni termici, e non emergono più segni di vita”, ha spiegato il responsabile, confermando la gravità della situazione.