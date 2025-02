Escursionisti dispersi sulla Grignetta: ritrovati senza vita Cristian Mauro e Paolo Bellazzi

Sono stati ritrovati i corpi senza vita di Cristian Mauro e Paolo Bellazzi, i due escursionisti dispersi da sabato scorso sulla Grignetta, nel Lecchese. I loro corpi sono stati individuati nel canalone Caimi, dove le ricerche si erano concentrate dopo aver rilevato il segnale di uno dei loro telefoni cellulari.

Cristian Mauro, 48 anni, residente a Vimercate, e Paolo Bellazzi, coetaneo di Cambiago, erano amici e colleghi, accomunati dalla passione per la montagna. Sabato mattina erano partiti per un'escursione sulla Grignetta, ma non sono più rientrati. Le ricerche, condotte da Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Guardia di Finanza, sono state ostacolate dalle avverse condizioni meteorologiche. L'intervento di un elicottero dotato di sistema 'Recco' ha permesso di localizzare i corpi.

Le operazioni di recupero sono attualmente sospese a causa delle condizioni meteo e del terreno, che non consentono un intervento in sicurezza. Si attende un miglioramento per procedere al recupero delle salme.