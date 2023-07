MONSTERS! - al via il preorder

Monsters!

è una Trading Card Collection nata dal desiderio del suo curatore e direttore artistico – il content creator, divulgatore e fumettista italiano Dario Moccia, già conosciuto nel mondo delle card grazie alle collezioni di successo DarioMocciaLore – di unire la passione per le illustrazioni di pregio all’ossessione collezionistica che accomuna ogni grande appassionato di carte.

Con 198 card realizzate da più di 40 artisti di talento, ognuna con illustrazione unica e full-art, la collezione raccoglie mostri provenienti da tutto il mondo e attinge da culture, mitologie, religioni, cosmologie e leggende folkloristiche molto eterogenee. Le carte, divise tra 148 comuni e 50 rare, saranno contenute in un box da 20 bustine, ogni bustina da 8 card l’una. Ogni carta rara presenterà effetti olografici.

La collezione sarà disponibile in fumetteria e online a partire da ottobre, ma per tutti i collezionisti che vogliono assicurarsi subito il proprio box di Monsters! sarà già possibile preordinare il prodotto su panini.it a partire da martedì 11 luglio.

Monsters! è una Trading Card Collection pensata per tutti i tipi di collezionisti! Oltre al set base, che sarà possibile completare grazie alla raccolta di tutti i 198 soggetti rappresentati sulle card comuni e rare, il collezionista più esigente potrà arricchire e personalizzare la sua collezione grazie alle card parallel: versioni alternative delle carte base caratterizzate da olografie speciali che renderanno ogni collezione davvero unica. Alcune parallel si distinguono, inoltre, per la presenza di numerazione, che rende la loro occorrenza ancora più rara. In ogni bustina sarà sempre possibile trovare una carta in versione parallel.

“Mai mi sarei immaginato che il mio primissimo approccio al collezionismo, avvenuto con i pupazzetti e le carte dei ‘Monster in my Pocket’ ormai trent’anni fa, avrebbe potuto portare a tutto questo!”, commenta Dario Moccia. “La creazione di Monsters! è il mio tributo d’amore definitivo al mondo dei mostri e delle carte collezionabili.”

Alex Bertani, Direttore Mercato Italia Panini, aggiunge: “Quando un grande appassionato di carte collezionabili come Dario ti propone un progetto così curato, di una qualità grafica forse mai vista prima e frutto di ricerche lunghe e minuziose, beh… è un’occasione da cogliere al volo. Monsters! è un viaggio entusiasmante e colorato tra mitologie, religioni e culture di tutto il mondo, una gioia per gli occhi! In più arricchito da carte esclusive e rare, in puro stile Panini!”.

Il retro delle card, con orientamento orizzontale, conterrà diverse informazioni sul mostro ritratto: la provenienza, la datazione, la descrizione (a cura di Nathan Wolf) e la categoria del mostro (Demoni, Dei, Spiriti, Mostri Marini e Bestie). Infine, sempre sul retro saranno presenti: il nome dell’illustratore, il numero di serie, la rarità e soprattutto una miniatura del mostro in stile “bestiario medievale”, realizzate da Emanuele Dura e Caterina Cappelli. I font che riguardano nome, provenienza e datazione del mostro sono opera del calligrafo e grafico Andrea Russo, il logo Monsters! e il layout della carta è stato realizzato da Fabio di Corleto, l'impaginazione è di Luca Grassi.

Oltre al box da 20 bustine, nei prossimi mesi sarà inoltre possibile acquistare anche il Monsters! Starter Pack contenente, assieme ad altri contenuti speciali, il Collector’s Album: un raccoglitore abbinato alla collezione, essenziale per conservare ed esporre le proprie card.

