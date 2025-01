ASSASSIN’S CREED SHADOWS DISPONIBILE PER IL PREORDER

Scopri di più sull’espansione Claws Of Awaji gratuita per chi preordina il gioco, disponibile nel corso del 2025

Ubisoft annuncia che sono aperte le prenotazioni per Assassin's Creed Shadows, il prossimo capitolo della serie Assassin's Creed ambientato nel Giappone feudale. Il gioco uscirà in tutto il mondo il 20 marzo e sarà accessibile su Ubisoft+, PlayStation5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, Macs con Apple silicon su Mac App Store e Windows PC tramite Ubisoft Store, Steam ed Epic Games Store.

Guidato da Ubisoft Québec, Assassin's Creed Shadows immergerà i giocatori nel Giappone del XVI secolo: vivi le storie intrecciate di Naoe, un'abile assassina shinobi della provincia di Iga, e di Yasuke, il potente samurai della leggenda storica. I giocatori esploreranno i loro viaggi personali, incontreranno figure storiche cruciali e daranno forma al proprio destino condiviso mentre il Giappone percorre il brutale cammino verso l'unificazione. Il nuovo trailer della storia offre un assaggio di questa avvincente narrazione, mostrando una terra in subbuglio, spezzata dalla guerra e minacciata da influenze straniere. In mezzo a questo caos, l'implacabile ambizione del Daimyo Oda Nobunaga segnerà il destino di entrambi gli eroi mentre creano la propria strada verso la nascita di un nuovo “Credo” in Giappone.

La Standard Edition di Assassin’s Creed Shadows è disponibile per 79,99 € su PlayStation5, Xbox Series X|S e 69,99€ su PC e Mac tramite Mac App Store. La Digital Deluxe Edition è disponibile a 99,99€ su PlayStation5, Xbox, Series X|S e 89,99 € su PC e Mac tramite Mac App Store. La Collector’s Edition è disponibile a 239,99 € su PlayStation®5, Xbox Series X|S, e 229,99 € su PC e Mac tramite Mac App Store.

Sono disponibili per la prenotazione anche le edizioni Digital Deluxe e Collector's del gioco, che offrono entrambe contenuti esclusivi:

Digital Deluxe Edition : comprende il gioco base, il “Sekiryu Dual Pack” che contiene equipaggiamento e armi per Naoe e Yasuke, il “Sekiryu Hideout Pack” contenente cosmetici per il nascondiglio e i “Mastery Points”.

: comprende il gioco base, il “Sekiryu Dual Pack” che contiene equipaggiamento e armi per Naoe e Yasuke, il “Sekiryu Hideout Pack” contenente cosmetici per il nascondiglio e i “Mastery Points”. Collector’s Edition: comprende il gioco base, il “Sekiryu Dual Pack”, il “Sekiryu Hideout Pack”, i “Mastery Points” e i contenuti fisici: uno Steelbook, la mappa del mondo, la statuetta di Naoe e Yasuke, la Katana Tsuba a grandezza naturale di Naoe, un Wall Creed Scroll, un artbook da collezione di 76 pagine e 2 litografie sumi-e.

Se prenoti una qualsiasi edizione di Assassin's Creed Shadows otterrai l'accesso gratuito all'espansione “Claws of Awaji”, che verrà lanciata nel 2025. Questa espansione introdurrà una nuovissima regione open-world con oltre dieci ore di contenuti aggiuntivi, oltre a nuove abilità, equipaggiamenti, capacità e una nuova arma per Naoe, il Bo. In questa nuova avventura, viaggerai verso la misteriosa isola di Awaji, dove Naoe e Yasuke saranno inseguiti senza sosta dalla Sanzoku Ippa, una nuova e pericolosa fazione che minaccia la regione. Evitando le trappole e le imboscate tese da questi nuovi e letali nemici, proverai la tensione di essere braccato.

Con la prenotazione avrai accesso all'esclusiva missione bonus “Thrown to the Dogs”, disponibile al lancio.

I COMPOSITORI DELLA COLONNA SONORA ORIGINALE DI ASSASSIN'S CREED SHADOWS - Ubisoft presenta i compositori coinvolti nella realizzazione della colonna sonora originale di Assassin's Creed Shadows.

