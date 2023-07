Un Amazon Prime Day irresistibile grazie alle offerte NVIDIA

NVIDIA annuncia oggi offerte mai viste prima lungo diverse lineup di prodotti in occasione dell’ Amazon Prime Day .

È finalmente arrivato uno dei giorni più attesi e amati da tutti gli appassionati di gaming e IT: per soli 2 giorni - 11 e 12 luglio – si potrà approfittare infatti di incredibili offerte a prezzi vantaggiosi per NVIDIA Shield TV, Shield TV Pro, Laptop, Schede Grafiche e tanto altro.

TV SCUDO NVIDIA

SHIELD TV e SHIELD TV Pro sono ora disponibili a prezzi promozionali, solo su Amazon.

Si tratta di un’opportunità unica, da cogliere al volo! SHIELD TV è il dispositivo Android TV più innovativo, in grado di offrire la maggior parte dei contenuti 4K (inclusi Dolby Vision HDR, Dolby Atmos e Dolby Digital Plus), upscaling AI avanzato e tutti i migliori giochi tramite il servizio di cloud gaming di NVIDIA GeForce NOW in 4k.

Affrettativi per godere di tutti i benefici generati dai migliori dispositivi ideati per l’home entertainment e per il gaming da salotto in total relax.

Ecco le offerte da non perdere:

SHIELD TV , disponibile su Amazon – al prezzo di € 124.99

SHIELD TV Pro , disponibile su Amazon – al prezzo di € 184.00

Laptop e schede grafiche a prezzi talmente convenienti da far invidia!

Prime Day offre a tutti i content creator e gamer la chance di aggiornare il proprio hardware sfruttando le offerte per l’acquisto di GPU GeForce RTX, ma anche la possibilità di dotarsi di nuovi e performanti laptop.

NVIDIA garantisce la migliore esperienza di gioco, grazie ai driver dedicati e alla grafica più realistica e coinvolgente di sempre rivoluzionata dal Ray Tracing, tutto ciò con oltre 300 titoli disponibili con DLSS .

Ecco nel dettaglio tutte le promozioni:

GPU

GPU Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC , disponibile su Amazon – al prezzo di € 320.99

GPU ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge – 12GB , disponibile su Amazon – al prezzo di € 305.99

ASUS TUF NVIDIA GeForce RTX 3060 , disponibile su Amazon – al prezzo di €349.99

ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti OC Edition , disponibile su Amazon – al prezzo di €349.99





COMPUTER PORTATILE

MSI Pulse 17 B13VFK-034IT con RTX 4060, GDDR6 8GB , disponibile su Amazon – al prezzo di € 1.699

MSI Katana 15 B12VGK-889IT con RTX 4070, GDDR6 8GB , disponibile su Amazon – al prezzo di € 1.749

MSI Cyborg 15 A12VE-061IT con RTX 4050, GDDR6 6GB , disponibile su Amazon – al prezzo di € 1.249

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" i7-12 16/512 RTX 3060 , disponibile su Amazon – al prezzo di € 849.00

ASUS TUF Gaming F15 con NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6 , disponibile su Amazon – al prezzo di € 1.249

