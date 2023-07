GEEKOM AS 5 Recensione

Oggi vi parlo del mini PC GEEKOM AS 5 Ryzen 9 5900HX. I mini PC, rispetto ai computer desktop, hanno molti vantaggi: sono piccoli, potenti, consumano poco e occupano uno spazio limitato. Negli ultimi anni hanno preso sempre più piede e le aziende li aggiornano spesso, con nuovi modelli e li rendendo più potenti. Con questa nuova generazione di mini PC il gaming e l’editing video non saranno più un problema. Non vedrete tanti grafici basati su benchmark o cose simili. Le prove puntano più sulla praticità, sull'uso giornaliero e reale dei device. Durante le prove vengono avviate tante attività contemporaneamente per vedere la reazione dei device: multitasking, video in 4k, scarico da internet, scansione antivirus, tutto allo stesso tempo. Dopo aver provato il mini PC GEEKOM AS 5 per alcune settimane, ecco la mia recensione.



Confezione Design e Costruzione

Oltre al mini, nella confezione è presente un alimentatore, un cavoda 1,2 metri, un supporto VESA con la guida rapida e il manuale per l'installazione, due set di viti di diverse lunghezze, un set di viti pere una busta di ringraziamento che include la registrazione del prodotto e le info per il supporto. Con il nuovo GEEKOM AS 5, anche a questo giro, l'azienda ha rispettato la tradizione della compattezza. Infatti, le sue misure sono di 120 x 130 x 58 mm, mentre la costruzione è di alto livello con un chassis interno in metallo con una superficie scanalata sulla parte anteriore che permette di raffreddare il PC. Sulla parte frontale si trova ildi attività dell', la connessione per le cuffie jack da 3,5 mm, la connessione USB di tipo C (no PD PowerDelivery), due porte(3.2 Gen1) e il pulsante On/Off. Sulla parte inferiore sono presenti quattro piedini in gomma avvitati, la griglia di ventilazione e due filettature per le viti del supporto. Altre griglie per la ventilazione sono ubicate sui lati sinistro e destro assieme all'apertura per il sistema di sicurezza. Sul retro si trovano ancora molte porte e connessioni: due HDMI 2.1 (4096 x 2160 @60Hz), una DisplayPort 1.4 (7680 x 4320 @60Hz), una USB 3.2 Gen2, una USB 3.2 Gen1, una USB 3.2 Gen2(supporto DP1.4, 7680 x 4320 @60Hz), una LAN 2,5G RJ45, un Lucchetto, ingressodi alimentazione.

Comparto Tecnico

Il modelloin prova monta un processore AMD Ryzen 9 5900HX (8 core, 16 thread, 16 MB di cache, 3,3 GHz ~ 4,6 GHz, cTDP: 35W) con Grafica integrata, Windows 11 Pro, 32GB di Ram SODIMM DDR4-3200 a doppio canale, espandibile fino a 64GB, un SSD M.2 2280 PCIe Gen 3x4, supporta fino a 2 TB (solo NVMe), un alloggio per unda 2,5" 7mm, supporta fino a 2TB, Bluetooth v5.2,(RJ45) e Wi-Fi 6E. Molto interessante il fatto che alla portasi possa connettere un monitor compatibile o un hub che accelera lo scambio dei dati dall’SSD. La, lanciata nel 2021, è prodotta utilizzando il processo FinFET a 7 nm e, anche se è di una passata generazione, resta ancora abbastanza potente e ha molto da offrire. Dunque, nulla da invidiare a un PC di fascia medio-alta. Il processore ha la scheda video integrata, capace di gestire bene l’editing video e far girare videogiochi anche alla risoluzione di 1080p (con set grafici bassi). La GPU Radeon Vega 8 ha un clock di 2,1 GHz, offre 512 unità shader e può riprodurre un massimo di tre display contemporaneamente.

ha un clock da base da 3,3 GHz ma può arrivare fino a 4,6 GHz. Può fornire hyperthreading e virtualizzazione utilizzando l'AMD-V e SVM. Il consumo energetico va da 35 watt a 54 watt. Ladi tipo SO-DIMM LPDDR4-4266 marchiata Kensington e può essere espansa fino a un massimo di 64 GB. Oltre alla LPDDR4-4266 è supportata anche la DDR4-3200. Il Geekom AS 5 Mini PC ha un modulointegrato con supportoIEEE 802.11ax che offre velocità dati da 576 a 9608 Mbit/s e gestisce le bande di frequenza da 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. L'AS 5 ha il Bluetooth 5.2 e dispone di un modulo LAN Realtek 2.5 Gigabit. Entrambi i moduli wireless sono installati su uno slot M.2 2230. L'viene fornito direttamente con un pad termico, mentre è assente nel modulo della RAM. L'APU si trova nella parte inferiore della scheda ed è raffreddata da un dissipatore in alluminio che assicura una maggiore conduttività, mentre l'aria calda viene espulsa dalla parte posteriore da una ventolina attiva. Questo permette ti tenere "fresco" l'che offrirà "sempre" prestazioni elevate.

Uso Quotidiano

Grazie alla potenteva come una locomotiva. È veloce e molto reattivo grazie anche all'ottimo SSD. Quest'ultimo è una unità M.2 2280, 3.0 da 1 TB che fa accendere il PC e avviare il sitema operativo Windows 11 completamente in pochi secondi. La sua velocità è pari ae 2600 MB/s in scrittura. Tuttavia, dei 930 GB disponibili 63 sono già occupati. Tutto gira sorprendentemente bene e fluido in ogni situazione come lavoro, gaming, internet, streaming, musica, editing di immagini e video che funzionano senza alcun problema. Tuttavia, con alcuni giochi molto pesanti sarà meglio settare la risoluzione a 720p o aumentare (dal BIOS) la quantità di RAM video condivisa con quella del sistema. Anche sotto stress per ore l'non supera mai i 70 gradi, questo grazie alla ventolina che gira a tutta birra rimanendo abbastanza silenziosa. Geekom AS 5 è Powered by ASUS, infatti, è compatibile con tutti i tipi di software. Questo permette all'utente di controllare alcune funzioni come la ventola e la cancellazione del rumore, ilSmart Connect, il, lo strumento di diagnosi del sistema e MyASUS Link. Infine, sia il WiFi 6E che il Bluetooth 5.2 funzionano molto bene e permettono dei collegamenti veloci e molto stabili con vari accessori come tastiere e mouse senza fili, webcam, telefoni, ecc.

Conclusioni

Voto 8/10

Ilè un prodotto abbastanza potente e molto interessante. L'AMD Ryzen 9 5900HX offre ottime prestazioni per il lavoro e decenti per il. È dotato di molte porte di ultima generazione, ha anche un supporto per il montaggio VESA e la RAM e l'SSD possono essere espansi. A completare l'offerta ci sono una velocissimae l'eccellente. Peccato che la parte esterna del case è in plastica e per la ventola che a volte si avvia molto velocemente già alla prima accensione. Per il resto il AS 5 Mini PC va benissimo e il prezzo è in linea con le prestazioni.per la produttività, multimedia e per i giocatori casual.Il pezzo di listino del mini PC GEEKOM AS 5 è in sconto è di 599,00 € sul sito ufficiale, ma inserendo il nostro codice sconto riuscirete a prenderlo a 30 euro in meno, un vero best buy!GEEKOM AS 5 Video Unboxing

