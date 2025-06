Recensione Geekom A5 2025

Un mini PC con limiti evidenti

Il GEEKOM A5 si presenta come una soluzione compatta e teoricamente adatta a un’ampia gamma di utilizzi: dal lavoro da casa alla multimedialità, fino a sfiorare il mondo del gaming leggero. A colpo d’occhio, questo mini PC ha un design curato, componentistica sulla carta interessante e un’ottima dotazione di porte. Tuttavia, dopo un utilizzo approfondito, emergono con chiarezza diversi compromessi, soprattutto se lo si guarda con un occhio più critico e orientato alla produttività spinta o al gaming. In questa recensione analizzeremo nel dettaglio i punti deboli che possono condizionare seriamente l’esperienza d’uso.

Materiali e design – Eleganza sì, ma nessuna personalità

Dal punto di vista estetico, il GEEKOM A5 è un dispositivo compatto, rifinito in maniera tutto sommato gradevole. Il colore dorato, un po’ insolito per questa categoria, contribuisce a renderlo riconoscibile sulla scrivania. Tuttavia, l’intero approccio stilistico dà la sensazione di un déjà vu: chi conosce altri mini PC della stessa marca riconoscerà subito un riciclo quasi totale del design. Nessuna variazione di rilievo, nessuna novità nel layout delle porte o nel sistema di raffreddamento. Sul piano costruttivo, si avverte un buon assemblaggio, ma la combinazione di materiali plastici e metallici non trasmette un senso di premium. È lontano dalla qualità percepita di alcuni concorrenti di fascia simile o leggermente superiore. Inoltre, l’accessibilità interna per upgrade richiede una certa manualità. In sintesi: bello da vedere, ma non lascia il segno.

Hardware e prestazioni – RAM DDR4, CPU vecchia e GPU debole

Il cuore del GEEKOM A5 è un AMD Ryzen 7 5800H, un processore che ha già qualche anno sulle spalle. È una CPU mobile che nasce per i portatili, e questo si nota: le prestazioni in single-core sono accettabili, ma nel complesso non regge il confronto con le soluzioni desktop o anche con alcuni chip più recenti, pensati specificamente per questo tipo di dispositivi. La parte grafica integrata, affidata alla classica Radeon Vega 8, è probabilmente il tallone d’Achille più evidente. Se le aspettative sono basse – pensiamo a qualche titolo indie o a giochi molto leggeri – allora l’esperienza è tutto sommato accettabile. Ma appena si prova a spingere, anche solo con giochi 3D datati o applicazioni grafiche più complesse, il limite viene fuori in modo netto. Il sistema di raffreddamento, infine, fatica a mantenere il silenzio: sotto carico la ventola si fa sentire in modo deciso, e in ambienti tranquilli può diventare un elemento di disturbo.

Uso quotidiano – Piccoli difetti che diventano fastidi

Per l’uso più comune – navigazione web, streaming, lavoro da ufficio – il GEEKOM A5 si comporta in modo sufficiente. Tuttavia, nel quotidiano emergono dei problemi che, sebbene non gravi singolarmente, nell’insieme incidono negativamente sull’esperienza. Uno dei più fastidiosi riguarda l’assenza di porte Thunderbolt o alternative ad alta velocità come USB4. Questo si traduce in una minor flessibilità nell’uso di dock esterni, GPU e periferiche ad alte prestazioni. In più, sporadicamente vi sono lievi interferenze con periferiche wireless se collegate a certe porte USB: nulla di bloccante, ma un ulteriore elemento che evidenzia una progettazione poco raffinata.

Conclusioni – Un mini PC da ufficio ma non oltre

Il GEEKOM A5 può funzionare in contesti limitati, come piccoli uffici, postazioni per studenti o utilizzi casalinghi basici. È silenzioso in idle e si avvia velocemente. Tuttavia, quando si alza l’asticella delle esigenze, le sue carenze diventano evidenti. Non è un prodotto pensato per chi vuole potenza pura, né per chi cerca una macchina affidabile in ambito professionale avanzato o creativo. Le sue limitazioni hardware, i problemi software e la mancanza di attenzione ad alcuni dettagli progettuali lo rendono poco adatto a utenti esigenti. State alla larga!

Voto finale: 6.5/10

Pro:

Compatto e facile da posizionare su qualsiasi scrivaniaAvvio rapido e buone prestazioni in ambito office e web

Contro:

Processore datato e derivato da piattaforme mobilePrestazioni grafiche molto deboliSistema di raffreddamento rumoroso sotto stressNessuna porta Thunderbolt o USB4Interferenze saltuarie con periferiche wireless