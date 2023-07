GEEKOM AS 6 Recensione

GEEKOM con sede a Taiwan è una multinazionale di elettronica di consumo specializzata in mini PC. Fondata nel 2003, con l'obiettivo di ricerca e sviluppo di prodotti informatici, è uno dei maggiori produttori di mini PC al mondo. Quest'ultimi hanno molti vantaggi: sono piccoli, occupano poco spazio e negli ultimi anni sono diventati molto potenti. Grazie alla partnership tra Asus e GEEKOM è arrivato il mini PC GEEKOM AS 6 con a bordo la più potente APU di AMD.



Oggi vi parlo proprio di questo potente modello. Le prove puntano sull'uso reale e giornaliero del mini PC. Non vedrete tanti grafici basati sui benchmark. Durante i test vengono avviate tante attività contemporaneamente - multitasking, editing video in 4k, prove di videogame, streaming in rete, ecc - per vedere la reazione dei device. Dopo averlo provato per una settimana, vi racconto come è andata nella recensione.



Confezione Design e Costruzione

La scatola è molto ben confezionata e all'interno troviamo il, un alimentatore, un cavo HDMI, una piastra di montaggio VESA con due confezioni di viti incluse, due confezioni di viti per il montaggio di un SSD, una confezione di viti per il montaggio di un HDD, la guida Qucik, un Manuale d'uso e un biglietto di ringraziamento. Guardando ilci si accorge che esteticamente è quasi uguale al fratello minore AS 5. Infatti, le misure sono identiche 120 x 130 x 58 mm per un peso di 0,9 kg. Il chassis interno è in metallo mentre la superficie esterna è in plastica di ottima fattura.

Nel pannello frontale si trova l'indicatore LED HDD, un jack audio da 3,5 mm, una porta USB4 Type-C (che supporta la risoluzione DisplayPort 1.4 fino a 8Kp60) due porte USB 3.2 Gen1 e il pulsante di accensione On/Off. Nel pannello posteriore superiore trova posto una feritoia per espellere l'aria calda, un anello con il lucchetto per bloccare il mini PC, due porte HDMI 2.1 (4096 x 2160 @60Hz), una USB4 Type-C (supporto DP1.4, 7680 x 4320 @60Hz), una DisplayPort 1.4 (5120 x 2160@60Hz), tre porte USB 3.2 Gen1, una porta LAN RJ45 da 2,5 GbE e l'alimentazione DC-in. I lati destro e sinistro del mini PC sono completamente adibiti al ricambio dell'aria e alla ventilazione; infatti, i due lati hanno grandi feritoie e solo a sinistra si trova il piccolo blocco Kensington per fissare il dispositivo. Infine, grazie al supporto VESA, incluso, il mini PC può essere installato sul retro di un monitor compatibile.



Comparto Tecnico

Il modelloprovato ha a bordo un processore(8 core, 16 thread, 16 MB di cache, 3,3 GHz ~ 4,9 GHz), grafica integrata MD Radeon Graphics 680M, RAM SODIMM DDR5-4800 a doppio canale da 32GB, Windows 11 Pro, un SSD M.2 2280 PCIe Gen 4x4 (supporta fino a 2 TB), un alloggio per un HDD SATA da 2,5" 7mm (supporta fino a 2TB), Bluetooth v5.2,(RJ45) e Wi-Fi 6E. Non posso non approfondire la questione della potente scheda video integrata AMD Radeon 680M, un modello a 12 core con clock a 2,4 GHz basata sull'architettura RDNA 2. Questa scheda, lanciata all'inizio del 2022 insieme alla serie mobile Ryzen 6000, è stato un bel passo in avanti rispetto alla precedente serie Radeon RX Vega.

Infatti, la Radeon 680M integrata su GEEKOM AS 6, senza alcun upscaling o trucco, gli fa raggiungere la potenza grafica di una Playstation 4, o forse più, facendo girare i titoli tripla A con una risoluzione di 1080p a 30 frame al secondo (dettagli settati medio-bassi). Quindi, il GEEKOM AS 6 si può considerare a tutti gli effetti un vero mini PC da gaming. Naturalmente, tutto questo è possibile grazie alla 680M, ma anche alle velocissime memorie Crucial CT16G48C4056 DDR5 e al velocissimo SSD Kingston PCle 4.0 da 1 TB coperto da un pad termico per il raffreddamento. A completare l'opera troviamo il WiFi 6E, il Bluetooth 5.2 e una gamma di porte, realizzate in collaborazione con ASUS, che permettono di collegare varie tipologie di accessori (mouse e tastiere wireless, gamepad, webcam, ecc) sempre con la massima velocità e stabilità. L'AS 6 viene fornito con un alimentatore più potente rispetto agli altri modelli GEEKOM, così da poter alimentare correttamente sia i componenti interni sia quelli esterni come SSD e Hard Disk. E' anche certificato MIL -STD-810H, uno standard militare che garantisce un'ottima resistenza in condizioni estreme.



Street Fighter 6 GEEKOM AS 6 mini PC

Uso Quotidiano

L'AS 6 va come un razzo. L'è un mostro di potenza in ogni situazione. E' velocissimo, molto reattivo e si avvia in meno di 10 secondi. Tutto gira super fluido in ogni situazione come lavoro, gaming, internet, treaming, musica, ecc. L’editing di foto e video è veloce senza mai alcuna incertezza. Il processore ha abbastanza potenza e permette di implementare la stragrande maggioranza delle modifiche ai video in pochi istanti, mentre l'anteprima gira in tempo reale ad elevata risoluzione. Nessun problema per film e serie TV, tutto gira al massimo della risoluzione senza intoppi. Come anticipato, la scheda grafica integratafa girare i giochi tripla A senza problemi. Inoltre, il potentee il Bluetooth 5.2 permettono il collegamento di qualsiasi periferica (tastiere e mouse senza fili, webcam, telefoni, ecc) che funzionerà molto bene e sopratutto velocemente.

Grazie alla collaborazione con ASUS anche il modello AS 6 sfrutta le potenzialità del software MyASUS; questo permette di controllare le ventole scegliendo diverse velocità di utilizzo, usare l'opzione Quiet per un mini PC silenzioso e il MyASUS Link. Disponibile anche la modalità Performance, per mandare le ventole alla massima velocità, che garantisce sempre il giusto raffreddamento del dispositivo. Il mini PC è abbastanza silenzioso con un uso normale; la sua ventola si fa sentire leggermente solo quando viene messo sotto torchio da un pesante gioco o da programmi veramente gravosi. Il suo consumo varia da tra 10 e 15 watt con un uso standard (navigazione internet, office, ecc), tra 25 e 30 watt utilizzandolo più intensamente, mentre può arrivare a oltre 85 watt spingendolo al massimo con un pesante multitasking o con giochi tripla A.



Conclusioni

Voto 9/10

Ilè un prodotto potente e versatile. Una macchina completa in grado di svolgere egregiamente qualsiasi lavoro. Benchmark a parte, nell'uso quotidiano questo mini PC si comporta davvero bene con una vasta gamma di applicazioni. È dotato di molte porte last gen, supporto VESA e l'SSD può essere espanso. Presenti anche una velocissima LAN da 2,5 Gbit e il WLAN 6E. Ilè un device in grado di fare girare giochi tripla A, anche recenti, con una buona grafica alla risoluzione die oltre. Un prodotto in grado di soddisfare in pieno utenti privati e piccole e medie imprese. Tuttavia, il rumore della ventola sotto carichi pesanti può dare fastidio ed è un vero peccato che la RAM sia bloccata a "soli". Quindi, se amate lavorare, giocare o vedere film con lo stesso PC, questo GEEKOM AS 6 di sicuro non vi deluderà affatto.

Il pezzo di listino del mini PC GEEKOM AS 6 è di 1.029,00 euro sul sito ufficiale, già in sconto a 769,00 €, inoltre inserendo il nostro codice sconto riuscirete a prenderlo ain meno, un vero

Prodotto: GEEKOM AS 6

Codice: TDAS6 per 30€ di sconto

Link:https://www.geekom.it/geekom-as-6-mini-pc/



GEEKOM AS 6 Video Unboxing







