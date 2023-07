Diablo Immortal: diamo il benvenuto al Cavaliere del Sangue

Gli Inferi bruciano ancora più ardentemente a Sanctuarium, con il debutto dei Cavalieri del Sangue come settima classe giocabile in Diablo Immortal. A partire dal 13 luglio, sarà possibile mettersi alla prova con la classe Cavaliere del Sangue, disponibile per tutti. Con Diablo Immortal, il primo titolo della serie che ha definito il genere giocabile su dispositivi mobili iOS e Android, è possibile provare tutta la profondità, l'intensità e il massacro senza freni del GdR d'azione che ha definito il genere con un gioco mobile online multigiocatore di massa in un mondo persistente al quale è possibile accedere dovunque e in qualsiasi momento.







INFORMAZIONI SUL CAVALIERE DEL SANGUE

STORIA DA AMARE: Bisogna fare attenzione al mostro che risiede nelle ombre! Tutti i Cavalieri del Sangue sono addestrati in un antico stile di combattimento con la lancia padroneggiato dal loro Ordine a Gea Kul. Possiedono una forza soprannaturale e una connessione eterea tra di loro, ma devono eseguire dei rituali con i loro portafortuna mistici per fermare la propria trasformazione in mostri.

UNA MISSIONE INTERESSANTE: Un Cavaliere del Sangue corrotto si è ribellato e sta cadendo nella mostruosità, massacrando le persone e causando il caos. Bisogna rintracciarlo e fermarlo! Rituali trasformano i maledetti in Cavalieri del Sangue e sarà possibile scoprire il tormento che subiscono mentre combattono contro la loro maledizione .

ABILITÀ SOPRANNATURALI: Il Cavaliere del Sangue è una classe da mischia ibrida che divora la forza vitale dei suoi nemici, li intrappola nelle ombre frutto delle evocazioni ed elimina qualsiasi opposizione con armi ad asta da cavaliere. Eccellono nel sopraffare i nemici con azioni rapide, come si può notare dalle loro abilità caratteristiche:

Il Cavaliere del Sangue è una classe da mischia ibrida che divora la forza vitale dei suoi nemici, li intrappola nelle ombre frutto delle evocazioni ed elimina qualsiasi opposizione con armi ad asta da cavaliere. Eccellono nel sopraffare i nemici con azioni rapide, come si può notare dalle loro abilità caratteristiche: Lama dell'Ombra : un attacco primario che può eseguire un fendente o lanciare un pugnale.



Sciame di Pipistrelli: evoca uno sciame di pipistrelli che infligge danni e si muove a comando.



Salasso: ruba salute ai nemici circostanti.



Abominio: uccide i nemici e assorbire il loro sangue per diventare più potente, facendo ottenere le abilità Flusso di Sangue e Pugni Frantumanti.

uccide i nemici e assorbire il loro sangue per diventare più potente, facendo ottenere le abilità Flusso di Sangue e Pugni Frantumanti.

Spiedo: impala un nemico e stordisce quelli vicini.



Nube Mefitica: nebbie oscure offuscano il campo visivo dei nemici.

POTENZIAMENTI AGGIUNTIVI PER TUTTE LE CLASSI

Ancora più slot armi: È ora possibile equipaggiare due set di armi contemporaneamente! Con un totale di otto slot per equipaggiamenti primari e otto possibili slot per Gemme Leggendarie, le possibilità di scelta sono quasi infinite. Gli slot aggiuntivi si sbloccano al livello Infernale.

È ora possibile equipaggiare due set di armi contemporaneamente! Con un totale di otto slot per equipaggiamenti primari e otto possibili slot per Gemme Leggendarie, le possibilità di scelta sono quasi infinite. Gli slot aggiuntivi si sbloccano al livello Infernale. Posture di combattimento: Ogni set di armi fornisce una postura ed è possibile ottenere effetti delle posture diversi cambiando le armi durante il combattimento. Gli effetti delle posture sono bonus attributi con un beneficio temporaneo e un tempo di recupero di 15-20 secondi quando la postura viene cambiata.

