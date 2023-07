Vita nel Ranch di The Sims 4 - nuovo trailer

EA e Maxis hanno condiviso un nuovo trailer del pacchetto di espansione Vita nel Ranch di The Sims™ 4 , disponibile a partire dal 20 luglio per PC tramite EA app, Mac® tramite Origin, Epic Games Store e Steam®, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Guarda il nuovo trailer qui: https://www.youtube.com/watch? v=tND3U8CWFHA

Il trailer permette ai giocatori di vedere da vicino come sarà possibile creare la propria vita ideale in un ranch, compresa la cura degli ultimi arrivati nella famiglia dei loro Sims: i cavalli! Dall'acquisto o dall'adozione di un cavallo, alla cura e al suo benessere, i Simmers impareranno a creare un legame duraturo con i loro cavalli. Inoltre, i Simmers potranno conoscere meglio la vivace comunità e i colorati personaggi di Chestnut Ridge.

Per ulteriori informazioni sul pacchetto di espansione Vita nel Ranch di The Sims 4 visita: https://www.ea.com/games/the- sims/news/the-sims-4-cavalli- visita guidata al ranch

