The Sims 4 - pacchetto espansione Vita nel Ranch

EA e Maxis hanno annunciato oggi il pacchetto espansione di The Sims Vita nel Ranch, disponibile per PC tramite EA app, Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam®, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One il 20 luglio.

Nell’espansione Vita nel Ranch di The Sims 4, i giocatori possono esplorare l'ambiente rustico e creare la loro vita ideale in un ranch: che si tratti di una stalla piena di amici animali o di un rilassante cottage nella prateria, ogni momento sarà davvero autentico e significativo.



Puoi guardare il trailer di The Sims 4 Vita nel Ranch qui.

