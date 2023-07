Pacchetto espansione Vita nel Ranch di The Sims 4, disponibile da ora

EA ha annunciato che il pacchetto espansione Vita nel Ranch di The Sims 4 è ora disponibile per PC tramite EA app, Mac® tramite Origin, Epic Games Store e Steam, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Con il pacchetto espansione Vita nel Ranch di The Sims 4, i giocatori possono conoscere la rustica località di Chestnut Ridge e realizzare la propria vita ideale in un ranch – che si tratti di stalla piena di animali amichevoli o di rilassarsi in un cottage in piena prateria, ogni momento sarà autentico e significativo.

Per ulteriori informazioni sul pacchetto espansione Vita nel Ranch di The Sims 4, visita il sito https://www.ea.com/games/the- sims/news/the-sims-4-horse- ranch-guided-tour





