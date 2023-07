Analisi dei prezzi dei voli nazionali: confronto tra le principali compagnie aeree italiane

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, su istruzione del ministro Adolfo Urso, si è impegnato in un confronto con le principali compagnie aeree (Ita Airways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Neos e Wizz Air) al fine di analizzare le dinamiche dei prezzi medi dei biglietti aerei sulle rotte nazionali. Secondo quanto riportato dal Mimit in una nota, questa iniziativa è stata presa alla luce dei recenti dati pubblicati dall'Istat relativi al mese di maggio 2023, che hanno evidenziato un aumento medio del 40% su base annua.

Durante gli incontri, il ministero ha richiesto alle compagnie aeree "spiegazioni precise sulle dinamiche dei prezzi, concentrandosi in particolare su alcune rotte che hanno mostrato una variazione anomala", e ha stabilito un termine di 10 giorni per ricevere tali informazioni. L'obiettivo principale del Mimit è stato valutare l'andamento dei prezzi dei biglietti sulle rotte che collegano le città di Roma e Milano a Venezia, Palermo, Catania e Cagliari.

Il Garante ha annunciato che la prossima riunione della Commissione per il monitoraggio dei prezzi si terrà il giovedì 20 luglio e avrà lo scopo di confrontare i dati forniti dalle compagnie aeree con quelli già disponibili.

