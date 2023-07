VIVI LA TUA ESPERIENZA PERSONALE NEL TOUR DE FRANCE 2023 E PRO CYCLING MANAGER 2023

Un mese dopo l'uscita diTour de France 2023 e Pro Cycling Manager 2023 ,NACON e Cyanide Studiosono lieti di condividere un nuovo trailer, invitando i giocatori a prendere parte al THE Grand Tour e scoprire anche l'altro grande gare del calendario ciclistico.

Proprio mentre il Tour de France celebra il suo 110esimo lancio, i giochiTour de France 2023 e Pro Cycling Manager 2023 stanno arrivando per dare ai giocatori la possibilità di vivere il proprio Tour de France, giocando come ciclista o direttore sportivo . E non è l'unico Grand Tour ufficiale disponibile in Pro Cycling Manager 2023.

Il gioco contiene anche la Vuelta a España, i Petit Tour e le classiche, con oltre 260 gare in totale. Da parte sua, il Tour de France 2023si concentra su una fedele riproduzione dell'omonima competizione, ma offre anche un'intera selezione di Petit Tours e altre più classiche, come il Critérium du Dauphiné e la Liége-Bastogne-Liége.

Tour de France 2023 (recensione) è disponibile per PS5 , PS4 , Xbox Series, Xbox One, PC (Steam & Epic Games Store).

Pro Cycling Manager 2023 è disponibile su PC (Steam).

