PRESENTATI TOUR DE FRANCE 2023 E PRO CYCLING MANAGER 2023

TOUR DE FRANCE 2023 E PRO CYCLING MANAGER 2023 PRESENTANO LE LORO NUOVE







CARATTERISTICHE NEL PRIMO TRAILER DEL GAMEPLAY



NACON e Cyanide Studio sono orgogliosi di mostrare le prime immagini di gioco del Tour de France 2023 in un nuovo trailer. L'ultima edizione dell'iconico gioco di ciclismo vanta una serie di miglioramenti, tra cui la nuova modalità di gioco "Downhill of the Moment". Tour de France 2023 sarà disponibile l'8 giugno 2023 su PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam ed Epic Games Store). Pro Cycling Manager 2023 uscirà nella stessa data su PC (Steam).



Guarda il trailer di gioco "Downhill of the Moment" per il Tour de France 2023:

https://youtu.be/Z3cH0MYNl9c







Da Bilbao a Paris, non potrai rilassarti in questo Tour de France 2023

• Torna il gioco ufficiale del Tour de France. Nel Tour de France 2023, i giocatori salgono in sella per gareggiare in un gruppo di gare importanti del calendario ciclistico: Tour de France, Liegi Bastogne-Liegi, Flèche Wallonne, Parigi-Nizza, Critérium du Dauphiné, Parigi-Tours, Parigi Roubaix e vivi l'emozione di ogni evento. Durante il gioco, i giocatori diventano corridori per una delle 27 squadre World Tour e Pro Tour in diverse modalità di gioco.



Esplora tutte le nuove funzionalità del Tour de France 2023:



• Alla "Corsa del Momento", introdotta nella precedente edizione, si aggiunge una nuova sfida: la "Discesa del Momento". Questa nuova modalità di gioco si svolge esclusivamente su tratti in discesa e richiede quindi strategie uniche. I giocatori possono quindi confrontare la loro classifica con altri concorrenti di tutto il mondo.



• Sistema di valutazione più realistico: l'introduzione delle valutazioni Agility e Medium Mountain può portare a incidenti imprevisti, come cadute all'interno del gruppo, e ha anche un effetto sul percorso intrapreso dai corridori.



• Gameplay più strategico: i giocatori possono escogitare strategie diverse a seconda dei membri della loro squadra e delle loro statistiche.



• Equipaggiamento del pilota aggiornato, ora valutato in base alla qualità.



• Pettorali distintivi aggiunti: "Super Combative" e "Best Team" per una sfida più grande.



• Vari miglioramenti tecnici: comprese le collisioni, il comportamento dell'IA e il percorso che i ciclisti intraprendono nei tratti in discesa.



Tour de France 2023 uscirà l'8 giugno 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam ed Epic Games Store).



Sviluppa la tua strategia in Pro Cycling Manager 2023 per portare i tuoi ciclisti in testa al gruppo.



Pro Cycling Manager 2023, il principale gioco di gestione del ciclismo, torna quest'anno e offre ai giocatori la possibilità di essere il direttore sportivo della propria squadra di ciclismo. In Pro Cycling Manager 2023, i giocatori esplorano e selezionano i corridori di ogni squadra professionale del World Tour e del Pro Team. Devono quindi essere preparati a prendere parte alle oltre 130 gare disponibili nel gioco.





Esplora tutte le nuove funzionalità di Pro Cycling Manager 2023:



• Interfacce utente migliorate con una riprogettazione della pagina "risultati gara" e una nuovissima "pagina gara".

• Un nuovo sistema di formazione: gestione del calendario e delle attività di formazione in modo da poter impostare le priorità. Anche i luoghi di allenamento sono stati modificati

per essere luoghi della vita reale ben conosciuti dagli appassionati di ciclismo.

• Corse ufficiali con tutte le corse ASO (Tour de France, Parigi-Roubaix, Parigi-Nizza).

• Una classifica mondiale ridisegnata, ora basata sul sistema della vita reale e sulla classifica a punti UCI.

• Un nuovo sistema per la gestione delle iscrizioni delle nazioni ai Mondiali.

• Una nuova valutazione "Medium Mountain”.



Pro Cycling Manager 2023 sarà disponibile l'8 giugno 2023 su PC (Steam).



