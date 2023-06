Tour de France 2023 Recensione

Oggi vi parlo di Tour de France 2023. Sviluppato da Cyanide Studio e pubblicato da Nacon, è un gioco pensato appositamente per i veri fan del ciclismo. Il titolo permetterà di gareggiare con i migliori ciclisti di tutto il mondo nel videogioco ufficiale del Tour de France. Dopo aver gareggiato in lungo e in largo, ecco cosa ne penso.

Ildi Tour de France 2023 è stato studiato per coinvolgere totalmente il giocatore nella competizione. Ogni gara ha delle insidie e degli eventi sempre differenti. Il giocatore, durante una tappa, dovrà prendere le sue decisioni: pedalare subito forte per prendere vantaggio, risparmiare le forze per spingere su una, restare in coda e recuperare le forze, ecc. Gli sviluppatori hanno fatto un buon lavoro inserendo un sistema a tre barre: blu, rossa e gialla. La barra blu è l'energia del ciclista che gli permette di accelerare e scalare. La barra rossa è la stamina che gli dà forza bruta per fare uno scatto in piedi sui pedali o per spingere prima del traguardo. La gialla, invece, è solo lo stile diche dirà al giocatore quando sta andando troppo veloce. Gestire al meglio le energie è la chiave per vincere o ritrovarsi senza forze a pochi metri da un traguardo. Riprendere le forze è semplice: la barra blu si recupera nelle discese, mentre la rossa sale in automatico. In alternativa, per recuperare, si possono usare le due borraccie a disposizione del

Se ilsaprà pedalare bene, avrà quasi sempre una possibilità di vittoria. A seconda della posizione del ciclista, davanti a tutti, in mezzo al gruppo o in ultima posizione, cambierà anche il consumo delle energie. Questo perché cambiano molti fattori come pendenza, resistenza al vento, scie, ecc. Una volta capito il metodo, la giocabilità è veramente alla portata di tutti. I freni sono molto sensibili e, se premuti affondo, faranno inchiodare la bici. Quindi, sarà fondamentale usarli al meglio.è un gioco sviluppato su licenza. Infatti, ci sono tutti e 21 i circuiti ufficiali, ma anche la Liegi-Bastogne-Liegi e latutti divisi in 70 stage. Presenti anche le squadre più importanti con più di 800 ciclisti internazionali. Tutti con le loro statistiche e specializzazioni: velocista, scalatore, maestro delle colline, ibrido, ecc. Oltre al, ci sono due modalità carriera: una per il team e una per il ciclista.

Quella dedicata al team consente di gestire una squadra di ciclisti, mentre quella dedicata al ciclista prevede l'ascesa dell'atleta dal fondo fino alle leghe alte del ciclismo internazionale e alla maglia gialla. La modalitàasincrona è basata sui migliori tempi delle classiche gare a cronometro e dalla modalità dedicata alle discese. Ogni tot di tempo verranno stilate delle classifiche dove i giocatori vedranno i loro risultati. Peccato per il pubblico e i loro cori di incitamento sempre uguali e per la modalità competitiva poca profonda. Tecnicamente il gioco suè apprezzabile ma non ci si deve aspettare una grafica da urlo.non è stato sviluppato per far godere gli occhi ma per simulare delle vere gare di ciclismo. La potenza di calcolo è stata impegnata per la fisica, strategia, tensione e gestione della fatica. Tuttavia, laè buona e, anche con centinaia di ciclisti a schermo, tutto scorre abbastanza fluido. Comunque, sono presenti sporadici scatti e lag, nulla di importante.

Voto 7.5/10

è un titolo solido e divertente. Ricrea molto bene le emozioni delle gare ed è pieno di eventi, tappe, stage, squadre, biciclette, ecc. La giocabilità e il gameplay sono molto intuitivi e anche i meno esperti non avranno difficoltà. Il compartoè stato sviluppato poco; infatti, una volta finite le varie modalità in sigle player resta poco da fare, se non provare a battere il miglior tempo degli avversari online.è fatto per essere giocato da tutti ma strizza l'occhio ai giocatori che amano davvero il ciclismo.

Altre News per: tourfrance2023recensione