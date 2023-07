Record di presenze agli European Yu-Gi-Oh! National Championships 2023

10.000 DUELLANTI SI SONO AFFRONTATI PER L’AMBITO TITOLO





Il cammino verso lo Yu-Gi-Oh! World Championship 2023 continua!



Konami è lieta di annunciare che quasi 10.000 Duellanti hanno preso parte agli European Yu-Gi-Oh! National Championships 2023, stabilendo un nuovo record di presenze in Europa per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG).9.935 Duellanti da tutto il continente si sono dati battaglia in 20 eventi nazionali, culminati nell’European World Championship Qualifier (WCQ) 2023, svoltasi lo scorso weekend a Utrecht, Paesi Bassi. La vincitrice, Jessica Robinson [UK], ha conquistato la corona di Campione Europeo dopo una combattuta finale.I finalisti, i semi-finalisti e i primi tre qualificati con il miglior punteggio hanno, inoltre, guadagnato un posto di diritto alle qualificazioni per il prestigioso Yu-Gi-Oh! World Championship (WCS) 2023, il più grande palcoscenico al mondo dedicato al gioco di carte di Yu-Gi-Oh!. 32 Duellanti si contenderanno il titolo di Yu-Gi-Oh! TCG World Champion.L'attesissimo torneo, a cui parteciperanno i migliori Duellanti da tutto il mondo e che torna per la prima volta dal 2019, si svolgerà il 5 e il 6 agosto al Tokyo Big Sight (Tokyo International Exhibition Center) in Giappone. Yu-Gi-Oh! WCS 2023 sarà caratterizzato da tre distinti tornei: Yu-Gi-Oh! TCG,Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS e, per la prima volta in assoluto,Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL .Duellanti Yu-Gi-Oh! TCG qualificati al WCS 2023 dall'European WCQCampione: Jessica Robinson [UK]Finalista: Christian Thomas [Germania]Semi-finalisti:Joo Ho Ahn [Germania], Oliver Newton [UK]WCS Qualificati ai punti:Jonas Koschel [Germania], Gabriel Soussi [Francia], Dinh-Kha Bui [Germania]

