LO YU-GI-OH! NATIONAL CHAMPIONSHIPS 2023 INIZIA A MAGGIO, MIGLIAIA DI DUELLANTI DA TUTTA EUROPA SONO PRONTI A SFIDARSI



Il cammino verso lo Yu-Gi-Oh! World Championship 2023 continua!



A partire da maggio, migliaia di Duellanti da tutta Europa metteranno alla prova le loro abilità in Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI partecipando allo Yu-Gi-Oh! National Championships 2023!L’edizione 2022 dello Yu-Gi-Oh! National Championships ha visto più di 8.000 Duellanti competere per il titolo di Campione Nazionale. Anche quest’anno, Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) attende migliaia di giocatori, pronti a sfidarsi per assicurarsi un posto nell'attesissimo Yu-Gi-Oh! World Championship, che si terrà in Giappone ad agosto.KONAMI ha svelato i piani relativi all’organizzazione dei Campionati Nazionali che si svolgeranno tra maggio e giugno in 21 Paesi del continente. Tra i Paesi coinvolti: Regno Unito, Italia, Francia, Germania e Spagna.I migliori Duellanti si sfideranno di persona per fregiarsi del titolo di Campioni Nazionali e conquistare premi speciali. I premi confermati includono Carte Premio esclusive e viaggio e alloggio per le qualificazioni europee allo Yu-Gi-Oh! World Championship 2023.KONAMI ha inoltre confermato che i campionati regionali 2023 di Yu-Gi-Oh! si svolgeranno a maggio e giugno. Questi tornei si terranno in 11 regioni in Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica. I premi confermati includono Carte Premio esclusive e viaggio e alloggio per le qualificazioni, Oceania o Europa a seconda del Paese di residenza, allo Yu-Gi-Oh! World Championship 2023.Oggi, il popolare Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è presente in tutto il mondo, distribuito in oltre 80 Paesi e disponibile in 9 lingue.

