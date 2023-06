NARUTO to BORUTO: Shinobi Strikers - Disponibile il DLC2 del Season Pass 6

Obito Uchiha arriva per cambiare il mondo dei Ninja grazie alla sua forma Ten Tails Jinchuriki.

Il potente membro del clan Uchiha è, dopo Minato, il secondo contenuto del Season Pass 6 e i giocatori possono provare da subito le sue abilità devastanti.

Obito Uchiha è disponibile come DLC individuale o parte del Season Pass 6.

I possessori del Season Pass possono accedere ad ancora più contenuti, inclusa la nuova tecnica segreta “Kurama Taikyoku Rasengan”!

Per il nuovo trailer:

https://youtu.be/hLRvPEfA7kY

NARUTO to BORUTO: Shinobi Strikers è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC ed è compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Altre News per: narutoborutoshinobistrikersdisponibiledlc2season