Aperti i pre-order di SWORD ART ONLINE Last Recollection

Da oggi SWORD ART ONLINE Last Recollection è disponibile per la prenotazione. Come bonus pre-order, all’uscita del gioco, sarà disponibile il Black Swordsman Skins set, un abito esclusivo che arriva dall’anime.

È anche disponibile un nuovo trailer che svela le relazioni e le situazioni in cui si troveranno i nostri eroi. Mentre Kirito e i suoi amici si avventureranno nel Dark Territory, scopriranno che gli abitanti non sono così ostili come sono sembrati a un primo sguardo e che nuove alleanze li aiuteranno a superare ogni ostacolo. In ogni caso, questi nuovi legami saranno messi alla prova nel mezzo di una furiosa battaglia, quando per l’Underworld la posta in gioco sarà alta.

Per il nuovo trailer:

https://youtu.be/f678oPGBgZ0

SWORD ART ONLINE Last Recollection

sarà disponibile il 6 ottobre 2023 per Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Altre News per: apertiorderswordonlinelastrecollection