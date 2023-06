RAZER COBRA PRO E RAZER COBRA: NUOVI MOUSE PERFETTI PER IL GIOCO

RAZER COBRA PRO E RAZER COBRA:

UNA NUOVA LINEA DI MOUSE PERFETTA PER IL GIOCO

Competitività e colore, con elevati livelli di personalizzazione amplificati dalla tecnologia

Razer Chroma RGB





Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia l’innovativa linea Razer Cobra. In un connubio perfetto di forma e funzionalità, questa nuova famiglia di mouse integra le caratteristiche principali della gamma di mouse immersivi di Razer in un fattore di forma simmetrico. Realizzato con l’obiettivo di garantire il massimo in termini di personalizzazione, connettività e tecnologia, Razer Cobra Pro invita i gamer a vivere un’esperienza di gioco caleidoscopica, ricca di libertà e immersione.

“Sul mercato mancava un mouse in grado di offrire un’esperienza bilanciata e coinvolgente. Consci di ciò, abbiamo creato la nuovissima linea Cobra”, dichiara Barrie Ooi, Head della divisione PC Gaming di Razer. “Il Cobra Pro è il mouse wireless simmetrico più coinvolgente e ricco di funzionalità oggi disponibile e non vediamo l’ora che la nostra community lo provi”.

Controllo e personalizzazione senza eguali

Dai comandi essenziali alle macro più complesse, Cobra Pro offre ai gamer un nuovo livello di controllo. Il mouse è integrato con 10 pulsanti personalizzabili, 5 profili di memoria integrati e 11 zone Chroma RGB attivabili individualmente, il maggior numero della sua categoria, il tutto in un elegante design simmetrico.

Progettato con sette pulsanti sulla parte superiore, due laterali e uno nella parte inferiore, il Cobra Pro ridefinisce l’accessibilità, offrendo infinite possibilità di comandi a portata di mano. Oltre a questi, la magia si dispiega con la funzionalità Hypershift di Razer, che abilita temporaneamente una serie di funzioni secondarie in aggiunta alle assegnazioni dei pulsanti esistenti per un livello di gioco completamente nuovo. I cinque profili di memoria integrati, configurabili senza sforzo tramite Razer Synapse, possono essere visualizzati ciclicamente nella parte inferiore del mouse, consentendo di cambiare profilo senza soluzione di continuità in base ai diversi scenari di gioco.

“La possibilità di cambiare le preferenze del mio mouse in modo che sia perfettamente ottimizzato per i diversi titoli, ha rappresentato una svolta per me”, afferma Mizkif, co-fondatore di OTK e streamer su Twitch. “Il tocco RGB del mio setup gaming mi lascia ogni volta senza parole: aggiunge così tanto colore e divertimento alla mia scrivania”.

Un’esperienza illuminante

La linea Cobra è una brillante aggiunta alla vasta gamma di periferiche abilitate Chroma RGB. Il più grande ecosistema di illuminazione al mondo per dispositivi gaming e lifestyle, Chroma RGB offre 16,8 milioni di colori, una moltitudine di effetti luminosi e una perfetta integrazione con oltre 250 giochi. La nuova funzionalità Smart Dimming della linea Cobra consente ai gamer di risparmiare automaticamente la batteria durante il gioco e di tornare alla visualizzazione completa una volta terminata la sessione.

Eccellenza tecnologica

Sfruttando il meglio delle tecnologie gaming, il Cobra Pro è una testimonianza dell’incessante innovazione di Razer. Sfrutta le funzionalità premium del Razer Basilisk V3 Pro, come il sensore ottico Focus Pro 30K, HyperSpeed e la terza generazione degli Optical Mouse Switch. E per i gamer più esigenti è predisposto per l’aggiornamento a polling rate reali di 4000 Hz con il Razer Mouse Dock Pro (venduto separatamente) o con il Razer HyperPolling Wireless Dongle, portando le prestazioni del gioco professionale a livelli stratosferici.

Connettività di livello superiore

Nonostante sia ricco di funzionalità, Cobra Pro pesa solo 77g e offre il meglio per un’esperienza immersiva senza precedenti. Con fino a 100 ore di autonomia con HyperSpeed Wireless (e ben 170 ore via Bluetooth), i gamer possono combattere, costruire o fare strategia ovunque e in qualsiasi momento.

Il cavo USB Type C Speedflex consente di ricaricare in modo rapido, per avere il Cobra Pro sempre pronto all’azione. Inoltre, è possibile utilizzare il Razer Mouse Dock Pro o il Razer Wireless Charging Puck (venduti entrambi separatamente) per beneficiare delle funzionalità di ricarica wireless e godersi la massima comodità.

Razer Cobra

Per i casual gamer che preferiscono una connessione cablata, il Razer Cobra rappresenta l’alternativa perfetta: leggero e dotato di switch ultraresistenti, otto controlli personalizzabili e una illuminazione Chroma ‘underglow’. Questo mouse è un esempio di prestazioni di livello in una forma elegante e cablata.

Con precisione eccezionale, personalizzazione senza pari e un’estetica radiosa, la linea Razer Cobra rappresenta un nuovo riferimento per i mouse gaming, proiettando i gamer in un futuro in cui il loro stile di gioco e gusto personale si fondono.

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Razer Cobra Pro

149,99 euro

Razer.com e rivenditori autorizzati – disponibile

Razer Cobra

49,99 euro

Razer.com e rivenditori autorizzati – disponibile

