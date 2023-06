Biancheria per la casa: i migliori tessuti da scegliere per la camera da letto

La scelta della biancheria per la camera da letto può sembrare un'operazione quasi banale, ma in realtà ci sono diversi fattori da considerare per assicurarsi un sonno davvero confortevole, e senza rinunciare all'eleganza. Tra questi, uno dei più importanti è sicuramente la qualità del tessuto. Non sono tutti uguali, e alcuni materiali (più di altri) possono contribuire ad arricchire la stanza da letto con un pizzico di raffinatezza.

Raso di cotone

Il raso di cotone è uno dei tessuti più utilizzati per la biancheria da letto, per merito della sua morbidezza e anche per la sua resistenza. Questa tipologia presenta una finitura liscia e setosa al tatto, e si tratta anche di un tessuto fresco e traspirante, il che lo rende adatto alle tipiche notti estive. Inoltre, è facile da lavare e non si sgualcisce facilmente. Ovviamente si consiglia di puntare sulla qualità, visto che anche il raso di cotone non è sempre uguale. Per fortuna, su alcuni shop specializzati nella biancheria per la casa online, come Ferò, si trovano tante opzioni di alta qualità e raffinate.

Micromodal

Il micromodal è un tessuto relativamente "giovane", ma sta diventando sempre più diffuso nei prodotti per la casa, compresa la biancheria da letto. Questo materiale è composto dalla cellulosa, come nel caso della fibra di legno di faggio, ed è davvero morbido e liscio al tatto. Inoltre, il micromodal è altamente traspirante, ma ci sono molti altri vantaggi da sottolineare. Ad esempio, è molto resistente alle pieghe e alle macchie, è facile da pulire, non trattiene il calcare e non si sfibra con facilità.

Cotone lyocell

Il cotone lyocell è un altro tessuto basato sulla cellulosa di legno (nello specifico, l'eucalipto). Questo materiale possiede molte delle doti già viste poco sopra, come la morbidezza al tatto e l'elevata capacità traspirante. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un tessuto molto robusto, lavabile in lavatrice senza problemi, e in grado di asciugarsi in pochissimo tempo. Uno dei principali vantaggi del cotone lyocell è la sua sostenibilità: non a caso, viene spesso scelto anche perché strizza l'occhio al pianeta.

Lino puro e stone washed

Il lino puro è un tessuto naturale composto da fibre di lino, ha delle ottime proprietà traspiranti e regola in modo ottimale le temperature corporee. La finitura stone washed, che troviamo anche nella biancheria in vendita su negozi come Ferò, piace particolarmente per via del suo effetto stropicciato. Si tratta di una texture particolare, che ricorda molto da vicino i tessuti "vissuti", ma non rinuncia comunque ad una spiccata morbidezza. Ha numerose proprietà che meritano di essere sottolineate, come la resistenza alle abrasioni e allo sfregamento, e la scarsa tendenza nel formare i pelucchi.

In conclusione, con la scelta del tessuto giusto, non solo potremo goderci un sonno ristoratore, ma dare anche un tocco di raffinatezza e stile alla nostra camera da letto. Dal raso di cotone al micromodal, passando per il lino stone washed e il cotone lyocell, ci sono tantissime opzioni disponibili.

