Come scegliere le luci da esterno per la casa

Chi dispone di un garage, un giardino o, più in generale, uno spazio esterno alla casa ha bisogno di approntare un’adeguata illuminazione, in maniera tale da rendere le pertinenze dell’abitazione accessibili e fruibili anche in condizioni di oscurità o scarsa visibilità. Per questo, esistono diverse soluzioni per l’illuminazione da esterno, ciascuna indicata per un utilizzo specifico. In questo articolo vedremo quali sono le opzioni disponibili e come scegliere quelle più adatte ad ogni genere di esigenza tecnica e pratica.

Luci per garage

Ambienti come garage e box, per auto, moto e altri veicoli, necessitano di luci potenti e resistenti; la soluzione più comune è rappresentata dalle lampade tubolari al LED, che hanno preso il posto delle vecchie luci al neon. Per migliorare l’illuminazione complessiva del locale si possono aggiungere anche applique e plafoniere da parete, finalizzare ad illuminare meglio alcuni punti specifici come scaffali o piani di lavoro.

Applique da esterno

Si tratta di una soluzione molto versatile e altrettanto diffusa, in quanto adatta a diversi tipi di applicazione; questo tipo di dispositivo di illuminazione, infatti, può essere collocato sulle pareti esterne oppure lungo muretti perimetrali per creare dei percorsi luminosi per vialetti e scalinate. Le applique di questo tipo sono, ovviamente, resistenti alle intemperie ed agli agenti atmosferici.

Lampioni da giardino

Questa soluzione consente di coniugare l’aspetto estetico con quello pratico e funzionale, in quanto il dispositivo di illuminazione può essere incluso all’interno di un lampione in stile classico (di altezza pari a circa due metri). In alternativa, è possibile optare per lampioncini in stile moderno, dalla linea minimal, che offrono un’ottima illuminazione ad altezza d’uomo: sono indicati soprattutto per percorsi lastricati e per creare punti luce perimetrali.

Faretti da esterno

I faretti da esterno sono proiettori, solitamente a LED, di forma tonda o quadrata, che possono essere installati in diverso modo, a seconda della modalità di utilizzo e delle necessità specifiche. L’opzione più versatile è quella rappresentata dai faretti portatili; in alternativa, esistono modelli fissi (da parete o interrati) e quelli cablati con picchetto per regolare la direzione dell’emissione luminosa.

Strisce a LED

Le strisce luminose a LED sono particolarmente utili e pratiche per creare decorazioni luminose, così come sfere e cubi luminosi. Si tratta, a tutti gli effetti, di complementi d’arredo per giardino, che devono raccordarsi anche con lo stile che caratterizza altri elementi complementari. Per strutture come gazebo, pergolati e simili, si può optare per delle semplici catene luminose, con lampade a bulbo collegate da un cavo.

Come scegliere

Ci sono diversi parametri da tenere in considerazione quando si sceglie il tipo di illuminazione per il giardino, il box auto o altri spazi esterni alla propria abitazione. Il primo fattore ad orientare la scelta deve essere l’affidabilità: data la destinazione d’uso, i dispositivi devono essere resistenti e durevoli. In altre parole, il consiglio è di non lesinare sulla qualità, optando per prodotti sviluppati da marchi specializzati nel settore come ad esempio Disano, facilmente reperibili tanto online, tramite e-commerce come Emmebistore, oppure nei negozi di articoli e ricambi elettrici.

Va poi considerata la destinazione d’uso: le applique sono una soluzione buona per qualsiasi applicazione mentre i lampioni si addicono maggiormente a giardini di grandi dimensioni, in quanto sono in grado di illuminare superfici più ampie. Chi predilige la praticità, invece, può optare per soluzioni cablate che non richiedano appositi interventi di installazione come, ad esempio, le catene luminose, le strisce a LED o i faretti portatili. A tal riguardo, però, esistono anche soluzioni più sofisticate, quali le luci a sensori di movimento: vi sono numerosi dispositivi dotati di questa tecnologia, che rende ‘smart’ gran parte dei sistemi di illuminazione da esterno.

Altre News per: comescegliereluciesternocasa