Sony ZV-E1 - aggiornamento firmware

Il nuovo firmware offre ai creator la libertà delle riprese in 4K 120p

Sony sottolinea una volta di più il proprio impegno a favore dei creatori di contenuti, presentando l’aggiornamento del firmware per la vlog camera Sony ZV-E1, che renderà possibili le riprese video in 4K 120p.



Questo aggiornamento gratuito è pensato per offrire ai creatori di contenuti un’esperienza ancora più intensa, con straordinarie sequenze in slow motion e immagini di qualità e precisione impareggiabili.

Con la registrazione in 4K 120p, la fotocamera ZV-E1, apprezzata per le sue prestazioni video e per le funzioni intuitive, offrirà agli utenti la possibilità di sfruttare al meglio la propria creatività, senza rinunciare alla compattezza e alla praticità d’uso.



L’integrazione di questa funzione avanzata consentirà ai creator di catturare qualsiasi istante in puro stile cinematografico.

L’aggiornamento del firmware per la ZV-E1 comprende:

Registrazione in 4K 120p

Registrazione FHD 240p

Disponibile dal 28 giugno sul sito web Creators’ Cloud

