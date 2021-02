Fotocamera digitale ZV-1: Sony annuncia un aggiornamento firmware

Il nuovo aggiornamento del firmware per ZV-1 abilita lo streaming in diretta ad alta qualità video e audio





Sony annuncia oggi un nuovo aggiornamento gratuito del firmware per la fotocamera digitale ZV-1, che permette agli utenti di utilizzare facilmente l’alta qualità video e audio della camera per gli streaming in diretta, semplicemente connettendo la camera a un PC.

Con questo aggiornamento del firmware, gli utenti possono facilmente connettere la ZV-1 a un PC via USB per utilizzare il flusso video ad alta qualità e il microfono integrato per un audio cristallino per gli usi quotidiani, dalle dirette sui social alle videoconferenze. In più, quando la camera è connessa a uno smartphone Xperia di Sony, gli utenti possono trasmettere in streaming e utilizzare lo smartphone Xperia come display secondario per leggere i commenti e monitorare il feed dal vivo.

Recentemente, c’è stato un incremento nella domanda di streaming in diretta e, di conseguenza, una crescita di aspettative per la qualità dell’immagine e dell’audio. Questo aggiornamento del firmware permette agli utenti di sfruttare tutti i vantaggi dell’alta qualità video di ZV-1, così come le eccellenti capacità dell’audio, utilizzando il supporto di alta qualità UVC/UAC, per streaming live, videochiamate e molto altro. Questa capacità sarà anche aggiunta in futuro ad altre camere compatibili.

Questo aggiornamento di sistema è disponibili da subito e può essere scaricato al seguente link:

Vedi anche : fotocameradigitalesonyannunciaaggiornamentofirmware