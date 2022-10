Sony lancia ZV-1F - vlog camera per nuovi orizzonti creativi

Sony presenta oggi la nuova vlog camera ZV-1F, un concentrato di potere creativo, funzioni facili da utilizzare, opzioni di connettività avanzate ed eco-sostenibilità. Pensata per i vlogger e i creatori che si accontentano solo di foto e video di qualità, ZV-1F è stata messa a punto per il vlogging, grazie a tecnologie di Sony di ultima generazione che esaltano i contenuti.

Principali caratteristiche di ZV-1F:

Obiettivo ultra-grandangolare a focale fissa F.20 da 20 mm per i selfie

Effetto bokeh e Autoesposizione con priorità viso per far risaltare i soggetti

Ottimizzazione dei toni dell’incarnato con l’opzione Soft Skin

Messa a fuoco di precisione e Eye AF per occhi di persone e animali

Sistema di stabilizzazione delle immagini elettronico con Active Mode per i video

Profili Creative Look per un’espressione visiva insuperabile

Opzioni slow e quick motion per scatenare la creatività

Impostazione Product Showcase, perfetta per le recensioni di prodotti

Ancora più funzioni a portata di dita, come lo zoom touch e progressivo

Registrazione vocale nitida con microfono a 3 capsule e protezione antivento

4K a 30p / FHD a 120p

Collegamento immediato agli smartphone, per trasferire i contenuti sulle piattaforme social

Caratteristiche eco-friendly che riducono l’impatto ambientale

“La vlog camera compatta ZV-1F è progettata espressamente per i creatori di contenuti”, afferma Yann Salmon Legagneur, Director of Product Marketing, Digital Imaging di Sony Europe. “Per trasmettere al pubblico i contenuti di qualità che si aspetta, i vlogger hanno bisogno di una soluzione all-in-one come questa, capace di coniugare qualità elevata, opzioni creative, semplicità d’uso e condivisione wireless dei file. In più, in linea con il costante impegno di Sony nei confronti della sostenibilità, siamo orgogliosi di aver integrato nella nuova ZV-1F anche elementi eco-friendly.”

Creatività al quadrato

Per assicurare che il soggetto sia il vero protagonista di ogni scena, la vlog camera ZV-1F si avvale di un obiettivo ultra-grandangolare a focale fissa da 20 mm, sinonimo di selfie perfetti e di un ampio campo visivo per inquadrare più background. L’effetto bokeh applicabile sia alle foto che ai video, contribuisce inoltre a valorizzare ulteriormente il soggetto o conferire un aspetto più soft all’immagine.

L’effetto Soft Skin ottimizza i toni dell’incarnato, levigando e riducendo le rughe nei video e riproducendo il colorito naturale della pelle nelle fotografie. L’algoritmo di Autoesposizione (AE) con priorità viso regola la luminosità durante le riprese per visualizzare perfettamente i volti, anche quando le condizioni di luce sono instabili. La nuova ZV-1F vanta anche una messa a fuoco di precisione e l’Eye AF per esseri umani e animali, che fissa l’autofocus sul viso e sugli occhi, senza farsi distrarre da altro. Per cambiare soggetto, basta semplicemente toccare lo schermo della fotocamera.

Non solo: durante le riprese, la stabilità e la nitidezza delle scene sono assicurate dall’Active mode con compensazione elettronica, anche mentre si cammina.

La funzione Creative Look, al debutto su questa vlog camera, mette a disposizione diverse opzioni pre-impostate per creare l’atmosfera desiderata, sia nelle foto che nei video, intervenendo su toni, luminosità, profondità cromatica e altri parametri. In totale sono 10 le modalità disponibili per dare libero sfogo all’estro e pubblicare i contenuti all’istante, senza editing.

Il modello ZV-1F prevede anche una modalità S&Q per girare in slow motion fino a 5x e in quick motion/hyperlapse fino a 60x, ottenendo esattamente l’effetto desiderato.

Un contenuto non può dirsi veramente perfetto senza un’audio all’altezza di immagini così straordinarie. Il microfono direzionale integrato a 3 capsule, assistito dallo schermo antivento, acquisisce voci chiare e limita i rumori, anche in caso di vento.

Un prodotto semplice e compatto per il vlogging

La vlog camera ZV-1F è stata concepita all’insegna della massima semplicità d’uso, per permettere ai vlogger di concentrarsi esclusivamente sui contenuti. Con un peso di soli 229 g circa, è abbastanza leggera e compatta da essere utilizzata ovunque, ogni giorno. Il touchscreen LCD orientabile, inoltre, è il mezzo più intuitivo per modificare funzioni e impostazioni (zoom compreso) con un solo tocco.

La nuova vlog camera è provvista di un pulsante Bokeh Switch per attivare istantaneamente la sfocatura dello sfondo durante le riprese e mettere in risalto il volto, oppure disattivarla quando non serve. L’opzione Product Showcase, invece, è preziosa per spostare il fuoco dai volti ai prodotti, e viceversa, nelle videorecensioni.

ZV-1F integra anche un timer autoscatto e una spia per semplificare ulteriormente le riprese.

Connettività e accessori

La vlog camera ZV-1F è già predisposta per interagire con gli smartphone. La nuova app Imaging Edge Mobile Plus di Sony consente di collegare il telefono alla videocamera tramite Bluetooth o Wi-Fi per trasferire immagini e video in un attimo e caricarli online. A questo si aggiunge la possibilità di contrassegnare le scene destinate ai post sui social con la funzione “Shot Mark”, sia in fase di lavorazione che dopo, dalla fotocamera. A proposito di post, altrettanto pratica è la possibilità di isolare e trasferire brevi clip da 15, 30 o 60 secondi allo smartphone e pubblicarle direttamente, senza dover modificare la lunghezza in base alla piattaforma.

Dall’app Imaging Edge Mobile Plus, gli utenti possono anche controllare varie impostazioni (data, ora, zona, aggiornamenti software, guide, ecc.), gestire ZV-1F a distanza o consultare l’autonomia e la capacità di memoria residue.

La fotocamera si presta anche al live streaming in alta qualità: una volta collegata a un computer o a uno smartphone via USB, si trasforma in una webcam a elevate prestazioni, da utilizzare con app di videoconferenza o altri software analoghi.

La vlog camera ZV-1F è compatibile con l’impugnatura di scatto con telecomando wireless GP-VPT2BT, che consente di controllare zoom, registrazione e altre funzioni senza bisogno di cavi e può anche diventare un mini-cavalletto per stabilizzare le riprese a mano libera. Praticissima anche la slitta porta-accessori, a cui collegare un microfono esterno per perfezionare l’acquisizione dei suoni.

Per un futuro sostenibile

La vlog camera ZV-1F guarda al futuro anche dal punto di vista della sostenibilità, con funzioni e tecnologie rispettose dell’ambiente. I materiali riciclati, fra cui il SORPLAS, sono la base sia del corpo macchina che degli accessori in dotazione, come la protezione antivento di nuova concezione appositamente adattata per non penalizzare le prestazioni. Gli imballaggi sono invece in tessuto non tessuto di origine vegetale, per evitare l’uso di plastica.

Disponibilità

La nuova vlog camera ZV-1F sarà disponibile a partire da ottobre 2022 presso i rivenditori di Sony autorizzati.

Per guardare il video prodotto dedicato a ZV-1F, cliccare qui.

