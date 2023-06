RAZER MORAY, MONITOR IN-EAR CON SUONO CERTIFICATO THX PER GAMER E STREAMER

Con audio ad alta fedeltà, isolamento acustico superiore e massimo comfort, Razer entra in un nuovo territorio, rivolgendosi ai giocatori e ai “maratoneti” dello streaming





Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, alza il livello dell’audio in-game con il suo primo monitor in-ear (IEM), Razer Moray.





Progettato tenendo conto delle esigenze specifiche di streamer e gamer, questo innovativo IEM unisce comfort totale a una qualità senza pari, ponendo le basi per un paradigma completamente nuovo nelle sessioni di gioco e streaming prolungate.





“Il lancio di Moray apre un altro entusiasmante capitolo per Razer”, dichiara Alvin Cheung, Senior Vice President della Hardware Business Unit di Razer. “Si tratta di un’evoluzione dell’audio di gioco, pensata per offrire agli streamer un suono ad alta definizione e un comfort che dura tutto il giorno. Con Razer Moray, stiamo portando l’eccezionale qualità audio tipicamente associata ai monitor in-ear non solo agli streamer, ma anche ai gamer. E siamo orgogliosi di annunciare che questo prodotto si è guadagnato l’ambita certificazione THX, lo standard mondiale di fedeltà audio”.



Certificazione THX: il ‘gold standard’ globale dell’audio ad alta fedeltà





Razer Moray porta l’esperienza audio di gioco e streaming a nuovi livelli, grazie alla certificazione THX, una garanzia di qualità e prestazioni riconosciuta a livello mondiale.

Testato e ottimizzato da esperti audio di primo piano, Moray offre voci e dialoghi chiari, un’esperienza priva di distorsioni e un efficace isolamento dal rumore, garantendo i più alti standard sia per il gaming che per lo streaming. Questa certificazione fa sì che l’ascoltatore percepisca la reale visione dell’artista, fondendo arte, tecnologia e dinamiche degli ambienti di ascolto reali.





Design acustico a doppio driver ibrido per un suono eccezionale





Moray presenta un design acustico a doppio driver ibrido, che ne abbina uno ad armatura bilanciata per alti cristallini a uno dinamico per bassi profondi e ricchi.

Il risultato è un’eccezionale qualità audio che terrà gli streamer immersi nei loro fan per ore e ore.







In linea con la tradizione di Razer, Moray privilegia ergonomia e comfort durante le sessioni di streaming prolungate. La sua forma ergonomica e a basso profilo offre una vestibilità aderente che supera notevolmente le cuffie tradizionali, eliminando la pressione sulla testa e sulle orecchie per offrire un’esperienza di streaming comoda e senza interruzioni.





Isolamento passivo del rumore di qualità superiore per il focus definitivo sullo streaming





Moray è molto più di un semplice IEM: è un concentrato di potenza per la creazione di contenuti. L’isolamento passivo superiore, in grado di bloccare fino a -36 dB di rumore, fa sì che le distrazioni non siano più un problema. Gli streamer possono concentrarsi sulla produzione di contenuti coinvolgenti per attrarre sempre più spettatori.







Cavi ‘over-ear’ premium intrecciati per uno streaming ininterrotto





Dotato di cavi MMCX OFC e di tubi flessibili ‘memory loop’, Razer Moray è progettato per restare al suo posto senza ingombrare. Questi cavi ‘over-ear’ intrecciati di qualità superiore assicurano che l’IEM rimanga saldo mentre gli streamer intrattengono i fan.







Streaming sempre e ovunque con gli inserti auricolari personalizzati e la custodia per il trasporto





Con tre tipi di auricolari di tre diverse dimensioni, Moray garantisce un comfort e un isolamento acustico ottimali. Una volta riposto nella custodia portatile e resistente agli schizzi, è pronto per la creazione e lo streaming da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.



L’audace ingresso di Razer nell’arena degli IEM con Moray rappresenta una grande novità nel panorama dell’audio per il gaming e lo streaming. Combinando un design acustico a doppio driver ibrido per un audio a tutto campo, un eccezionale isolamento passivo dal rumore e un comfort impareggiabile per lo streaming o il gioco per tutto il giorno, Moray è un nuovo gigante nel regno dell’audio in-ear per lo streaming.





Per maggiori informazioni su Razer Moray, visitare Razer.com.

PREZZO E DISPONIBILITÀ

149.99€

