Aggiornamenti dall’universo The Sims

Dietro le quinte del secondo episodio di Behind The Sims Community Stream

EA e Maxis sono entusiasti di portarti dietro alle quinte del secondo episodio di Behind The Sims, la serie della community che racconta gli ultimi aggiornamenti, le anticipazioni e i retroscena dello sviluppo del gioco, tra cui le ultime novità su Project Rene, i nuovi contenuti di The Sims 4 e altro ancora.

Ecco un riassunto del secondo episodio di Behind The Sims:

Gli sviluppatori di The Sims 4 montano in sella per il pacchetto espansione Vita nel Ranch

I due prossimi kit in uscita votati dalla comunità!

Uno sguardo a S'more Lore

Novità entusiasmanti per The Sims Mobile e The Sims FreePlay!

Un aggiornamento su Project Rene

Per vedere il secondo episodio streaming della community di Behind The Sims, clicca questo link.

