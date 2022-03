The Sims 4 Storie di Quartiere, aggiornamenti e altro

La prima grande aggiunta sono i cambiamenti di vita per tutti i Sim vicini di casa, con o senza relazioni con l’unità familiare attiva. Il nuovo Storie di Quartiere apre cambiamenti interessanti e autonomi in tutto il mondo, portando ai Sim vicini vite più ricche e piene che si evolveranno nel tempo, compresa la possibilità di:

Adottare giovani Sims nella loro famiglia, dal neonato al bambino

Rimanere incinta del proprio compagno e partorire

Adottare un cane o un gatto

Iniziare o lasciare il lavoro; i Sims più anziani possono anche scegliere di andare in pensione

Entrare e uscire dai lotti

Morire in vari tipi di incidenti, a seconda dell'età, dei tratti e della carriera di un Sims



La seconda grande aggiunta presenta una nuova serie di controlli di gioco che permettono a un giocatore di scegliere quali cambiamenti di vita i Sim vicini possono o non possono avere. Storie di Quartiere può essere configurato in diversi modi:



Configurazioni indipendenti: I giocatori possono scegliere di abilitare o disabilitare ogni tipo di cambiamento di vita e persino disabilitare tutte le Storie di Quartiere in specifiche famiglie

Impostazione predefinita: Le Storie di Quartiere possono essere abilitate per le Altre Famiglie e disabilitate per le Mie Famiglie

Configurazioni specifiche per ogni famiglia: Ogni famiglia può avere la propria configurazione, permettendo ai Simmers di personalizzare i cambiamenti di vita che hanno senso per la trama di quella famiglia

Impostazioni globali di abilitazione o disabilitazione: Le Storie di Quartiere possono anche essere completamente disabilitate in Opzioni di Gioco





Per tenere sotto controllo tutti questi cambiamenti, i giocatori possono controllare qualsiasi interazione recente di Storie di Quartiere tramite qualsiasi casella di posta. Se un Sim è così incline, può anche visitare i Sim vicini per vedere i loro cambiamenti di vita in azione!

I Simmers devono anche aspettarsi il Kit Arredamento Massimalista di The Sims 4, l'ultimo kit per i giocatori che cercano di elevare qualsiasi stanza da semplice a immediatamente ispirata con pezzi espressivi ed eclettici. L'arredamento audace e luminoso è al centro della scena in questa collezione, rendendo facile approcciarsi ai principi di design massimalista che ha un po' di tutto. Il Kit Arredamento Massimalista sarà lanciato il 21 marzo per PC e Mac via Origin e Steam, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S e Xbox One.



