The Sims - anno nuovo, nuovi aggiornamenti

The Sims dà il via al 2026 con un aggiornamento sui progetti a cui il team sta lavorando quest'anno, insieme ai valori duraturi che continuano a plasmare il futuro del franchise.

The Sims dà il meglio di sé quando tutti possono giocare nel modo che preferiscono. Che i giocatori siano interessati alla narrazione, alla costruzione o a scoprire cosa succede quando il libero arbitrio prende il sopravvento, il team si impegna a sostenere questa creatività offrendo nuovi spazi di crescita. Nel 2026, The Sims continuerà a creare una miriade di nuove esperienze su PC, console e dispositivi mobili, con test di gioco su più prodotti ed esperienze.

Il team ha anche condiviso un nuovo post che mette in evidenza i valori fondamentali che hanno costituito la base di ogni decisione presa riguardo a The Sims e che riflettono la visione a lungo termine del franchise.

Per saperne di più sui valori che ispirano le decisioni che il team di The Sims prende ogni giorno mentre pianifica il presente, il domani e il futuro del franchise, cliccatequi - https://www.ea.com/it/games/the-sims/the-sims-4/news/the-values-that-shape-the-sims

